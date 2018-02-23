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Горещи Новини

Държавният глава насрочи за 20 май избор за кмет на село Галиче

Частичният вот е заради прекратяването на пълномощията на Ценко Чоков
Президентът Румен Радев насрочи частични избори за нов кмет на врачанското село Галиче. Това става ясно от негов указ, обнародван в днешния "Държавен вестник".
До тези избори се стигна след като и Върховния административен съд потвърди прекратяването на пълномощията на Ценко Чоков, заради неговия дълъг престой в ареста и на практика дълго отсъствие от работното място. Последният в момента е подсъдим пред Специализирания наказателен съд.
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СЕГА Форум - Мнения: 
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23 Февруари 2018 17:08
Имам тъп въпрос, а ако Фандъкова отсъства не поради арест, а по друга уважителна причина, да не конкретизирам, ВАС ще насрочи ли нови избори ?
23 Февруари 2018 17:11
тоест ще прекрати ли правомощията, а президента да назначи нови избори.
/Опитах редакция, но когато е първо мнение не дава тази възможност./
23 Февруари 2018 17:23
ако Фандъкова отсъства не поради арест, а по друга уважителна причина, да не конкретизирам, ВАС ще насрочи ли нови избори ?
в братска укрия при подобен въпрос от защитника на янукович съдията прекрати разпита:
...
«Мне неизвестно решение Верховной Рады о прекращении полномочий президента Януковича. Мне известно, что в связи с самоустранением Януковича обязанности президента были возложены на главу Верховной Рады (АлександраТурчинова — ред.)», — сказал Порошенко
...
«Почему в то время, когда вы находились в зимнем отпуске, и никто не знал, где вы находились на протяжении недели, не было принято никаких постановлений о вашем самоустранении?», — задал президенту Украины вопрос защитник.

В ответ судья заявил: «Прошу прощения у свидетеля. Наверное, я был прав, защитники специально задают вопросы, которые не касаются данного уголовного производства, тем самым не желая вас допрашивать. Я вынужден прекратить допрос».

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