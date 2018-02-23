Държавният глава насрочи за 20 май избор за кмет на село Галиче

23 Февруари 2018 17:23

ако Фандъкова отсъства не поради арест, а по друга уважителна причина, да не конкретизирам, ВАС ще насрочи ли нови избори ?

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«Мне неизвестно решение Верховной Рады о прекращении полномочий президента Януковича. Мне известно, что в связи с самоустранением Януковича обязанности президента были возложены на главу Верховной Рады (АлександраТурчинова — ред.)», — сказал Порошенко

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«Почему в то время, когда вы находились в зимнем отпуске, и никто не знал, где вы находились на протяжении недели, не было принято никаких постановлений о вашем самоустранении?», — задал президенту Украины вопрос защитник.



В ответ судья заявил: «Прошу прощения у свидетеля. Наверное, я был прав, защитники специально задают вопросы, которые не касаются данного уголовного производства, тем самым не желая вас допрашивать. Я вынужден прекратить допрос».



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в братска укрия при подобен въпрос от защитника на янукович съдията прекрати разпита:та така с въпросите