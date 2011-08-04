ТВ ПРОГРАМА



БНТ1

05:15 Фигурно пързаляне, волна програма (жени) 13:00 Биатлон, щафета 4х7.5 км (мъже); Фигурно пързаляне, волна програма (жени) 19:00 Олимпийски върхове, студийна програма

БНТ HD

07:10 Ски свободен стил, ски крос (жени) 09:40 Хокей на лед, полуфинал (мъже) - Чехия - ОСР 14:10 Хокей на лед, полуфинал (мъже) - Канада - Германия

Евроспорт 1

02:15 Сноуборд, биг еър, финал (жени) 04:00 Ски алпийски дисциплини, спускане за комбинация (жени) 05:30 Фигурно пързаляне, волна програма (жени) 07:00 Ски свободен стил, ски крос (жени) 07:40 Ски алпийски дисциплини, слалом за комбинация (жени) 08:35 Кърлинг, финал за бронза (мъже) 11:35 Бързо пързаляне с кънки, 1000 м (мъже) 13:20 Биатлон, щафета 4х7.5 км (мъже) 14:45 Кърлинг, полуфинали (жени) 16:30 Олимпик екстра, обзорно предаване

Евроспорт 2

09:30 Хокей на лед, полуфинал (мъже) - Чехия - ОСР 14:00 Хокей на лед, полуфинал (мъже) - Канада - Германия Петък, 23 февруариБНТ1БНТ HDЕвроспорт 1Евроспорт 2 144