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ГОРЕЩИ НОВИНИ
Българският шампион загуби и реванша с "Милан" - 0:1
Вероятно става дума за изпитания на въоръжението им
Вицепремиерът от НФСБ се грижел за интересите на "Цеко"
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СПОРТ

ТВ ПРОГРАМА

Петък, 23 февруари

БНТ1
05:15Фигурно пързаляне, волна програма (жени)
13:00Биатлон, щафета 4х7.5 км (мъже); Фигурно пързаляне, волна програма (жени)
19:00Олимпийски върхове, студийна програма

БНТ HD
07:10Ски свободен стил, ски крос (жени)
09:40Хокей на лед, полуфинал (мъже) - Чехия - ОСР
14:10Хокей на лед, полуфинал (мъже) - Канада - Германия

Евроспорт 1
02:15Сноуборд, биг еър, финал (жени)
04:00Ски алпийски дисциплини, спускане за комбинация (жени)
05:30Фигурно пързаляне, волна програма (жени)
07:00Ски свободен стил, ски крос (жени)
07:40Ски алпийски дисциплини, слалом за комбинация (жени)
08:35Кърлинг, финал за бронза (мъже)
11:35Бързо пързаляне с кънки, 1000 м (мъже)
13:20Биатлон, щафета 4х7.5 км (мъже)
14:45Кърлинг, полуфинали (жени)
16:30Олимпик екстра, обзорно предаване

Евроспорт 2
09:30Хокей на лед, полуфинал (мъже) - Чехия - ОСР
14:00Хокей на лед, полуфинал (мъже) - Канада - Германия
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