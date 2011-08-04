ТВ ПРОГРАМА

БНТ1
|05:15
|Фигурно пързаляне, волна програма (жени)
|13:00
|Биатлон, щафета 4х7.5 км (мъже); Фигурно пързаляне, волна програма (жени)
|19:00
|Олимпийски върхове, студийна програма
БНТ HD
|07:10
|Ски свободен стил, ски крос (жени)
|09:40
|Хокей на лед, полуфинал (мъже) - Чехия - ОСР
|14:10
|Хокей на лед, полуфинал (мъже) - Канада - Германия
Евроспорт 1
|02:15
|Сноуборд, биг еър, финал (жени)
|04:00
|Ски алпийски дисциплини, спускане за комбинация (жени)
|05:30
|Фигурно пързаляне, волна програма (жени)
|07:00
|Ски свободен стил, ски крос (жени)
|07:40
|Ски алпийски дисциплини, слалом за комбинация (жени)
|08:35
|Кърлинг, финал за бронза (мъже)
|11:35
|Бързо пързаляне с кънки, 1000 м (мъже)
|13:20
|Биатлон, щафета 4х7.5 км (мъже)
|14:45
|Кърлинг, полуфинали (жени)
|16:30
|Олимпик екстра, обзорно предаване
Евроспорт 2
|09:30
|Хокей на лед, полуфинал (мъже) - Чехия - ОСР
|14:00
|Хокей на лед, полуфинал (мъже) - Канада - Германия