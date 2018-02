Уилeм Дефо получи почетна "Златна мечка" Филмите на "Берлинале" показват ксенофобията и екстремистките движения в Източна Европа Анита Димитрова Снимка: ЕПА/БГНЕС Уилем Дефо с почетната "Златна мечка".



снимка: ЕПА/БГНЕС Германската културна министърка Моника Грютерс приветства американския лауреат на "Берлинале". 150 От злодей в комикс до Исус, Уилeм Дефо е изиграл всяка възможна роля в кариерата си, включваща над 100 филма. Списъкът на режисьорите, с които е работил Уилем Дефо е дълъг и впечатляващ - Мартин Скорсезе, Оливър Стоун, Уес Андерсън, Алън Паркър, Дейвид Линч, Ларс фон Трир. За своя изключителен принос в международното кино Уилем Дефо получи почетната "Златна мечка" в Берлин, която му бе връчена от режисьора Вим Вендерс и директора на фестивала Дитер Кослик. "Берлинале" показа и някои от най-приветстваните филми в кариерата му. 63-годишният Дефо е номиниран двукратно за "Оскар" - за ролите си във "Взвод" и "Сянката на вампира", но досега не е получавал наградата. Възможно е късметът да му се усмихне тази година с номинацията за The Florida Project.Берлинале винаги се е отличавал от другите кинофоруми със своята ярка политическа ориентация. Медиите в Германия съобщават, че прожектираните тази седмица на фестивалния екран филми обръщат поглед на изток, за да отразят възхода на агресивния екстремизъм и антимигрантските настроения в бившия комунистически блок. Режисьорите показват регион на кръстопът, разделен между старата преданост към авторитарната Русия и сили, които се опитват да предотвратят отклонение от ЕС и Запада. "Те са изолирани, не искат да споделят нищо с другите страни, отхвърлят либералните ценности - това е визията, която набира сила в бившите комунистически страни", казва чешкият режисьор Ян Геберт, който представи When the War Comes - документален филм за словашка паравоенна група. В продължение на 3 години, от 2015 до 2018 г., той заснема възхода на Slovenski Branci, една от водещите крайнодесни организации в страната."Изглежда, че Европа отново трябва взема уроци по морал",споделя Арпад Богдан, 37-годишен унгарски режисьор с ромски произход, който представи втория си игрален филм Genesis. Филмът се съсредоточава върху поредица от расистки атаки през 2008-2009 г. в Унгария, в които са били убити шестима души, включително и едно дете. Геберт споделя, че голяма част от Източна Европа е обхваната от "атмосфера на страх" - дълбока тревога относно "тероризъм, миграция, Брекзит, кризата в ЕС, войната в Украйна", която подхранва възхода на открито ксенофобските политически движения. "Те смятат, че историята е на тяхна страна и се чувстват окуражени от победата на Доналд Тръмп и победата на популистите" в Полша, Унгария и Чехия. Чувстват, че вече не са екстремисти, след като всички тези политици говорят същото като тях", каза още унгарският режисьор.