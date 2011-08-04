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ГОРЕЩИ НОВИНИ
Все пак позицията ни в класацията на "Трансперънси интернешънъл" се подобрява с 4 места
Министерството препоръчва в детските градини да се пие чешмяна вода
Този път бе променен текста на декларацията, която работодателите ще трябва да подават и която бе пусната миналата седмица
Той е един от верните хора на президента и в момента е негов съветник по военна сигурност
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СПОРТ

ТВ ПРОГРАМА

Четвъртък, 22 февруари

БНТ1
03:10Ски алпийски дисциплини, слалом (мъже), I манш
05:00Сноуборд, паралелен гигантски слалом (мъже, жени), квалификации
13:00Биатлон, щафета 4х6 км (жени); сноуборд, паралелен гигантски слалом (мъже, жени), квалификации; ски алпийски дисциплини, слалом (мъже)


БНТ HD
06:45Ски алпийски дисциплини, слалом (мъже), II манш
12:40 Шорттрек, 500 м, (мъже), 1000 м (жени) и щафета 5000 м (мъже)
14:00 Шорттрек, 500 м, (мъже), 1000 м (жени) и щафета 5000 м (мъже)

Евроспорт 1
02:40Ски алпийски дисциплини, слалом (мъже), I манш
04:30Фрийстайл, халфпайп (мъже), финал
05:45Сноуборд, паралелен гигантски слалом (мъже, жени), квалификации
06:30Ски алпийски дисциплини, слалом (мъже), II манш
07:45Хокей на лед, финал (жени) - САЩ - Канада
09:05Северна комбинация (отборно), ски скокове
12:15Северна комбинация (отборно), ски бягане
13:15Биатлон, щафета 4х6 км (жени)
14:45Кърлинг, полуфинали (мъже)
16:00Шорттрек, 500 м, (мъже), 1000 м (жени) и щафета 5000 м (мъже)
16:30Олимпик екстра, обзорно предаване

Евроспорт 2
06:00Хокей на лед, финал (жени) - САЩ - Канада
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