ТВ ПРОГРАМА



БНТ1

03:10 Ски алпийски дисциплини, слалом (мъже), I манш 05:00 Сноуборд, паралелен гигантски слалом (мъже, жени), квалификации 13:00 Биатлон, щафета 4х6 км (жени); сноуборд, паралелен гигантски слалом (мъже, жени), квалификации; ски алпийски дисциплини, слалом (мъже)



БНТ HD

06:45 Ски алпийски дисциплини, слалом (мъже), II манш 12:40 Шорттрек, 500 м, (мъже), 1000 м (жени) и щафета 5000 м (мъже)

14:00 Шорттрек, 500 м, (мъже), 1000 м (жени) и щафета 5000 м (мъже)



Евроспорт 1

02:40 Ски алпийски дисциплини, слалом (мъже), I манш 04:30 Фрийстайл, халфпайп (мъже), финал 05:45 Сноуборд, паралелен гигантски слалом (мъже, жени), квалификации 06:30 Ски алпийски дисциплини, слалом (мъже), II манш 07:45 Хокей на лед, финал (жени) - САЩ - Канада 09:05 Северна комбинация (отборно), ски скокове 12:15 Северна комбинация (отборно), ски бягане 13:15 Биатлон, щафета 4х6 км (жени) 14:45 Кърлинг, полуфинали (мъже) 16:00 Шорттрек, 500 м, (мъже), 1000 м (жени) и щафета 5000 м (мъже) 16:30 Олимпик екстра, обзорно предаване

Евроспорт 2

06:00 Хокей на лед, финал (жени) - САЩ - Канада Четвъртък, 22 февруариБНТ1БНТ HD12:40 Шорттрек, 500 м, (мъже), 1000 м (жени) и щафета 5000 м (мъже)14:00 Шорттрек, 500 м, (мъже), 1000 м (жени) и щафета 5000 м (мъже)Евроспорт 1Евроспорт 2 114