ТВ ПРОГРАМА

БНТ1
|03:10
|Ски алпийски дисциплини, слалом (мъже), I манш
|05:00
|Сноуборд, паралелен гигантски слалом (мъже, жени), квалификации
|13:00
|Биатлон, щафета 4х6 км (жени); сноуборд, паралелен гигантски слалом (мъже, жени), квалификации; ски алпийски дисциплини, слалом (мъже)
БНТ HD
|06:45
|Ски алпийски дисциплини, слалом (мъже), II манш
14:00 Шорттрек, 500 м, (мъже), 1000 м (жени) и щафета 5000 м (мъже)
Евроспорт 1
|02:40
|Ски алпийски дисциплини, слалом (мъже), I манш
|04:30
|Фрийстайл, халфпайп (мъже), финал
|05:45
|Сноуборд, паралелен гигантски слалом (мъже, жени), квалификации
|06:30
|Ски алпийски дисциплини, слалом (мъже), II манш
|07:45
|Хокей на лед, финал (жени) - САЩ - Канада
|09:05
|Северна комбинация (отборно), ски скокове
|12:15
|Северна комбинация (отборно), ски бягане
|13:15
|Биатлон, щафета 4х6 км (жени)
|14:45
|Кърлинг, полуфинали (мъже)
|16:00
|Шорттрек, 500 м, (мъже), 1000 м (жени) и щафета 5000 м (мъже)
|16:30
|Олимпик екстра, обзорно предаване
Евроспорт 2
|06:00
|Хокей на лед, финал (жени) - САЩ - Канада