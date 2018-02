Десетки граждани на Русия и страни от ОНД са загинали при военните действия в Сирия, потвърдило руското МВнР

AVALON_JN 21 Февруари 2018 10:02 КАКТО, СЕ ГЪБАРКАМЕ (с подобни бърборанковци) БЪЛГАРИТЕ: "КОЙТО ЛЪЖЕ - НА ВЪЖЕ"





*** ТА ДА СИ ДОЙДЕМ НА ДУМАТА:



= „... В начале февраля международная коалиция во главе с США нанесла удар в Сирии по правителствених войск ... в районе газового месторождения Хашим (за тези, който „случайно“ бързо забравят, ... въпросната международна, корпорация по неоколонизаторско_печалбарски интереси, во главе с държавата на новата, след Втората Свеотвана война „арийска нация“ – фашингтонската, перманентно извършват, чудовища, държавна, военна престъпна дейност – от гледна точка на действащите, цивилизационни ценности и... МЕЖДУНАРОДНИТЕ, ПРАВНИ НОРМИ, ... още с атомните бомбардировки на японските градове – Хирошима и Нагасаки, ... през Корея, Виетнам, Панама, Чили, Никарагуа, Либия, Ирак, Афганистан, ... Сирия, и.т.н, и т.н. до... над триста и шестдесет...; вметнатото в скоби – мое, Й.В.).



Впоследствии The New York Times и Bloomberg сообщали о том, что среди тех, кто погиб от удара коалиции, есть россияне, однако данные об их численности разнятся. Газета The New York Times сообщила о гибели четырех россиян. Эксперты группы расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) считают, что в Сирии погибли как минимум восемь россиян: родственники и знакомые погибших сообщают, что все они были «наемниками» российской частной военной компании „Вагнера“. РБК тогда также удалось поговорить с родственниками некоторых погибших.



Спустя неделю после авианалета официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что среди тех, кто погиб в Сирии, действительно могли быть граждане России. ... По словам Захаровой, погибшие и пострадавшие не были российскими военнослужащими. «Цели их пребывания в горячих точках разные — в том числе участие в военных действиях», — отметила она, пояснив, что такие люди не обращаются за визой, чтобы попасть в зону конфликта, и «отследить их нереально».



Раненые при авиаударе коалиции в Сирии россияне были доставлены в военные госпитали в Москве и Санкт-Петербурге, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.



(Подробнее на РБК:

Автор: Наталья Демченко; „МИД сообщил о десятках раненных в Сирии россиян“;



https://www.rbc.ru/politics/20/02/2018/5a8c18009a79476b81fbcbf2).