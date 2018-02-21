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Десетки граждани на Русия и страни от ОНД са загинали при военните действия в Сирия, потвърдило руското МВнР

Москва обаче отрича каквото и да е участие в паравоенни формирования и твърди, че те действат като частни лица
 
Руското Външно министерство потвърди, че десетки граждани на Русия и страните от ОНД, които не са военнослужещи от Руската армия, са загинали в Сирия, съобщава телевизията Russia Today, цитирана от Агенция Фокус.

Според руското Външно министерство те са пострадали при операции, проведени последните дни в Сирия.
„ В Сирия се намират руски граждани, които са там по собствено желание с най-различни цели. Не влиза в задълженията на МВнР на Русия да преценява законосъобразността на взетите от тях решения“, се казва в изявлението на руското Министерство на външните работи.

По-рано този месец водената от САЩ коалиция извърши атака над голяма група проправителствени сили в провинция Деир ез-Зор. Западните медии съобщиха за множество убити руски граждани, наети от Дамаск.

Москва отрича каквото и да е участие в паравоенни формирования и настоява, че те действат като частни лица.

Участието или организирането на наемни формирования е престъпление в Русия, но досега малко хора са били съдени за това.
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21 Февруари 2018 08:38
Руския МИД съобщи единствено за "десетки ранени".

А иначе от началото на войната има хиляди загинали граждани на Русия, ОНД, Западна Европа, САЩ и так далее.

Това е война и там се стичат наемници от цял свят !

Deep Purple дори имат песен за тях " soldier of fortune".

Елементарната западна пропаганда си мисли, че на някой в Руската Империя му пука затова и, че тези фейк новини ще попречат на Путин да стане президент.

Какви наивници на средна възраст.

Путин - 70 %

Совковия аграр - 5 %.

Отокога говоря,че Кремъл има "психотронно оръжие" и държи под тотален контрол умовете на населението....

21 Февруари 2018 08:41
Това е война и там се стичат наемници от цял свят !

Deep Purple дори имат песен за тях " soldier of fortune".
Не думай!
21 Февруари 2018 08:45
Колкото са по-големи щетите, толкова по-тежко ще е отмъщението. Не случайно краварите веднага я заусукваха - дайте, видите ли, да разберем какво стана! Ами стана такава, каквато я свършихте. Сега ще си плащате. От Източна Гута ще излезете само в цинково пардесю.
21 Февруари 2018 08:47
Елементарната западна пропаганда си мисли, че на някой в Руската Империя му пука затова и, че тези фейк новини ще попречат на Путин да стане президент.
Най-добре ще е да понамалиш някои инградиенти.
21 Февруари 2018 08:47
Участието или организирането на наемни формирования е престъпление в Русия, но досега малко хора са били съдени за това.
Путин не е ли чувал за групата "Вагнер"?
21 Февруари 2018 08:55
"В выходные похоронили 15-го" -казва в You Tube атаман Евгений Шабаев
21 Февруари 2018 08:57
Ми наистина на никой не му пука.

Първо защото е "фейк новина" и второ защото на никой нормален човек не му дреме за "наемници".

Всеки е господар на собствената си съдба и живота си е негов.

Това му е готиното на професионалната армия и на "наемниците".

Че няма как разни "майки" да хленчат и да обвиняват правителството за каквото и да е.

След 18 години всеки може да прави каквото си иска.

В Русия има десетки милиони мъже които не знаят какво друго да правят освен да водят война. Безчет военизирани организации, охранители и так далее.

Руски анализатори :

Наемниците са прекрасен инструмент да водим "опосредствена война" със САЩ без при това да имаме нещо общо с нея !

21 Февруари 2018 09:03
С пияния руснак, дори и вмирисания на кравешка пикоч американец не може да се мери по глупост!
21 Февруари 2018 09:05
И какво и е на групата „Вагнер”?
Да не е като :
G4S – един от най-големите работодатели в света и най-авторитетната охранителна фирма. Предлага всякакви охранителни дейност, включително такива в кризисни зони.
Aegis Defence Services (ADS) – британска фирма, работи с ООН, САЩ и частни клиенти.
AirScan – американска фирма, охранява предимно петролни кладенци
Erinys – обучава иракски охранители, пази петролни находища и петролопроводи
AKE Limited – британска фирма, която охранява журналисти
Unity Resources Group – действа в Близкия Изток, Африка, Азия, Северна и Южна Америка. Съставена предимно от австралийски, английски и американски ветерани. Става популярна с пазенето на австралийското посолство в Багдат. Охранявала е парламентарните избори в Ливан и други подобни
Academi – охранява учебни заведения, бори се с трафика на дрога, участва в конфликтите в Афганистан и Ирак, пази големи военни обекти
Defion Internacional – наема и обучава наемни войници от Латинска Америка за мисии в целия свят
Triple Canopy – една от 8-те частни компании, които подменят официалните сили на САЩ в Ирак. Печели договор за 1.5 милиарда за охрана в Ирак.
MPRI (Military Professional Resources, Inc) – една от водещите военни компании. Присъствала е във всички размирни райони на Балканите. Обучавала е войници у нас и в Македония.

21 Февруари 2018 09:06
Най-сетне да "признаят", та сите им фенове тук и из галактиката да са доволни...

Доволни ли, защо?

- Просто защото са взела да ползват триковете и "изобретенията" на сащисаните партнери. Инак ще е ясно, че водят военни действия директно едни срещу други и бързо ще се стигне до остъкляване на пейзажа...

А сега - "частни лица". Прекрасно. Но трябва да се окаже държавна помощ на Вагнер и на другите като тях с методология, тренировъчни и пр. и пр. неща, та да могат да се доближат максимално до нивото на редовната войска. А от там и жертвите им ще са по-малко - доколкото данните на "партнерите" могат да се взимат на сериозно и на доверие...

Единственият начин да се изхвърлят сащисаните навлеци от Сирия - от пейзажа там, незаконно мародерстващи, ще е да се зачистят силово.
21 Февруари 2018 09:06
Путин не е ли чувал за групата "Вагнер"?
не само. в нета дори имаше снимка на михал иванич с шефа на тази структура. и? наболява ли ви някъде южно от кръста? това е само началото.
21 Февруари 2018 09:07
Апропо руската авиация се включи в бомбенето на Източна Гута. Су-34 и Су-24.

Точно по време на Олимпиадата започна тая касапница.

Май наистина ги правят нарочно тея акции винаги по време на тези събития ?



21 Февруари 2018 09:09
Руски анализатори :

Наемниците са прекрасен инструмент да водим "опосредствена война" със САЩ без при това да имаме нещо общо с нея !

Руските анализатори са се поизхвърлили, не е чак толкова "прекрасен инструмент" защото жертвите ще са много повече... но също така е истина че в този случай Кремъл трудно би могъл да бъде обвинен за каквото и да било, а това в случая е много по-важно!
За Русия е жизнено важно да не изпадне в дипломатическа, политическа и икономическа изолация и за целта ползването на наемници за свършване на мръсната работа е много полезно! САЩ между другото /по други причини/ правят абсолютно същото.
21 Февруари 2018 09:10
Deep Purple дори имат песен за тях " soldier of fortune".

Точно за тях се пее в песента.
Това има изгледи да бъде "виц на деня".
21 Февруари 2018 09:12
Тотален хорор в Източна Гута. Асад докара огнемети "Буратино".

200 убити в артилерийската подготовка само вчера. Какво ще стане при същинската кампания е страшно дори да си представим !


https://www.youtube.com/watch?v=SlvhnQ11ezA


21 Февруари 2018 09:19
Няма спор - Асад е "мясник". Но какво друго решение има ?

Ето едно "Буратино" скрито за сградите в Източен Дамаск. Това нещо работи по "квадрати". Изгаря до основи....


https://glav.su/files/messages/2018/02/20/4767340_c53f637c279ae84adfdcd0b8291d8397.jpg


21 Февруари 2018 09:20
Даже не разбирам от къде идва този РАДОСТЕН "трепет" у форумците при новини за УБИТИ в Сирия ХОРА, НЕЗАВИСИМО от националността им! А че там воюват близо 100 нации не е тайна, само коалицията на САЩ са 60+!
21 Февруари 2018 09:25
Жириновски говори: https://www.youtube.com/watch?v=XSeNmIhvmx4
21 Февруари 2018 09:27
Сергей Караганов :

Западът ще загуби новата Студена война. Ще ги изтощим, чрез "локални конфликти" по целия свят !

21 Февруари 2018 09:28
"Руски" граждани, или граждани на РФ - например дагестанци?
И от страните на ОНД

Несколько десятков россиян и граждан стран СНГ, подтвердил МИД России.

Е, затуй пък българите, както се разбра в последно време, масово са служили в Чуждестранния легион, а като се завърнат - стрелят по българската полиция - виж долната соба.
21 Февруари 2018 09:28
По-рано този месец водената от САЩ коалиция извърши атака над голяма група проправителствени сили в провинция Деир ез-Зор.

Всъщност американците отразиха непредизвикано с нищо нападение на вагнеровците, ама не можем да искаме прекалено много от медията СЕГАзпром.
21 Февруари 2018 09:32
С нищо не предизвикано казваш...на територията на САЩ???
21 Февруари 2018 09:33
ЗИП21 Февруари 2018 09:27
Сергей Караганов :

Западът ще загуби новата Студена война. Ще ги изтощим, чрез "локални конфликти" по целия свят !

Ще се опитат да ги вкарат в преразход на джепане.
Обаче по свидетелства на оцелели от Дарес ЗОР ония са се нахитрили да целят бронетехниката с първио изстрел.
21 Февруари 2018 09:36
Benedict21 Февруари 2018 09:32
С нищо не предизвикано казваш...на територията на САЩ???

Разделили са си Сирия по течението на Ефрат.
Вагнеровците с помощта на руската армия ( строителство на мост и логистика ) се опитаха да гепят нещо. Ама не мина номеро.
21 Февруари 2018 09:40
Зесега в Сирия се забелзява, че не минава номерът на други, не на РФ.
21 Февруари 2018 09:40
Ама разбира се. Във фейк новините всичко е възможно.

Но реалността на терен е друга.

САЩ хленчат в ООН за Гута, за Африн се спотайват, бяха изритани от Киркук....



Я да видим как ще озаптят "касапина" Асад който пред очите на целия свят изтребва 400 000 обсадени ?

Смеят ли да го ударят ?



Значи да се убива с химическо оръжие не може а с огнемети може , така ли ?

21 Февруари 2018 09:40
Даже не разбирам от къде идва този РАДОСТЕН "трепет" у форумците

Щото си въобразяват, че по този начин расте величието на Путин... и получават орга*ъм...
21 Февруари 2018 09:41
Ама нали атаката е от „про” правителствените сили?
Ако си разделим двора на комшията, к'во ли ще каже за не поканения???
21 Февруари 2018 09:42
Мунчо, единствено у ЗИП се забелязват редовно повтарящи се "радостни трепети" по повод на това, че дадено оръжие "изгаря тотално" хората.
Някак свикнахме с този откачалник и не го вземаме много сериозно, до момента, когато изтърси някой бисер от сорта на:

В Русия има десетки милиони мъже които не знаят какво друго да правят освен да водят война.

...и човек започва да се чуди този наистина ли е чалнат или само се прави.
21 Февруари 2018 09:46
Тъмно пиво
21 Февруари 2018 09:25
Слушай и си водѝ записки, че да няма после мачкане на каскет, като започнем да се изпитваме.
21 Февруари 2018 09:47
Сергей Караганов :

Западът ще загуби новата Студена война. Ще ги изтощим, чрез "локални конфликти" по целия свят ! - този бисер / при условие ,че е негов / може да го сътвори само човек преживял времето ,когато така изтощиха хамериканците ,че се разпаднаха .
21 Февруари 2018 09:50
В Русия има десетки милиони мъже които не знаят какво друго да правят освен да водят война.

Затуй не могат да сглобят един телевизор или да ушият едни гащи кат хората.
Апропо- магистрала между Питер и Масква все още няма.
Обаче да водят война ( и всички феерии съпътстващи войната ) все още се опитват.
Което вдъхва неприкрит трепет у презрелите красножопи форумни дами. Белким и те закачат нещо покрай тактическите маневри.
21 Февруари 2018 09:51
САЩ още не са впрегнали, че Русия не е наивния СССР. Че в Русия цари див капитализъм и интересите на руския капитал са над всичко. Беше лесно със СССР, те строяха, обучаваха хиляди лекари, инженери и тн от страните в третия свят, те харчеха пари за световния пролетариат. Сегашна Русия копира поведението на САЩ, а това видимо е нещо ново и не се нрави на първоучителите. Те просто не знаят как да се противопоставят на това.
21 Февруари 2018 09:51
Тъмно пиво
21 Февруари 2018 09:25
Слушай и ...
Абе слушам аз. Но струва ми се чувам за 300 убити. Дано грешно да съм чул.
21 Февруари 2018 09:52
Че в Русия цари див капитализъм и интересите на руския капитал са над всичко.
Глупости! В Русия цари ЖИВ феодализъм.
21 Февруари 2018 09:53
Сегашна Русия копира поведението на САЩ, а това видимо е нещо ново и не се нрави на първоучителите. Те просто не знаят как да се противопоставят на това.

И докато търсят начин как да се противопоставят - кротко зачистват каквото се подвърне.
21 Февруари 2018 09:57
Глупости! В Русия цари ЖИВ феодализъм.


Дори и така да е, в Русия няма социализъм. Няма дундуркане на "братушки" с наливане на пари в икономиките им. Има интереси.
21 Февруари 2018 10:00
Ти прочети колко милиарда долара дългове опрости Вова на клиентите си последните три години. Икономиката е вкарана на кучето под опашката в интерес на геополитиката.
В резултат геополитиката отива при икономиката.
21 Февруари 2018 10:02
КАКТО, СЕ ГЪБАРКАМЕ (с подобни бърборанковци) БЪЛГАРИТЕ: "КОЙТО ЛЪЖЕ - НА ВЪЖЕ"


*** ТА ДА СИ ДОЙДЕМ НА ДУМАТА:

= „... В начале февраля международная коалиция во главе с США нанесла удар в Сирии по правителствених войск ... в районе газового месторождения Хашим (за тези, който „случайно“ бързо забравят, ... въпросната международна, корпорация по неоколонизаторско_печалбарски интереси, во главе с държавата на новата, след Втората Свеотвана война „арийска нация“ – фашингтонската, перманентно извършват, чудовища, държавна, военна престъпна дейност – от гледна точка на действащите, цивилизационни ценности и... МЕЖДУНАРОДНИТЕ, ПРАВНИ НОРМИ, ... още с атомните бомбардировки на японските градове – Хирошима и Нагасаки, ... през Корея, Виетнам, Панама, Чили, Никарагуа, Либия, Ирак, Афганистан, ... Сирия, и.т.н, и т.н. до... над триста и шестдесет...; вметнатото в скоби – мое, Й.В.).

Впоследствии The New York Times и Bloomberg сообщали о том, что среди тех, кто погиб от удара коалиции, есть россияне, однако данные об их численности разнятся. Газета The New York Times сообщила о гибели четырех россиян. Эксперты группы расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) считают, что в Сирии погибли как минимум восемь россиян: родственники и знакомые погибших сообщают, что все они были «наемниками» российской частной военной компании „Вагнера“. РБК тогда также удалось поговорить с родственниками некоторых погибших.

Спустя неделю после авианалета официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что среди тех, кто погиб в Сирии, действительно могли быть граждане России. ... По словам Захаровой, погибшие и пострадавшие не были российскими военнослужащими. «Цели их пребывания в горячих точках разные — в том числе участие в военных действиях», — отметила она, пояснив, что такие люди не обращаются за визой, чтобы попасть в зону конфликта, и «отследить их нереально».

Раненые при авиаударе коалиции в Сирии россияне были доставлены в военные госпитали в Москве и Санкт-Петербурге, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

(Подробнее на РБК:
Автор: Наталья Демченко; „МИД сообщил о десятках раненных в Сирии россиян“;

https://www.rbc.ru/politics/20/02/2018/5a8c18009a79476b81fbcbf2).

21 Февруари 2018 10:04
А иначе от началото на войната има хиляди загинали граждани на Русия, ОНД, ... .

И не е лоша, така за да не е фейк-новината да се каже, че те се сражават за всички страни в конфликта, включително и за кюрдите. Така че това е действителността.

Ти прочети колко милиарда долара дългове опрости Вова на клиентите си последните три години. Икономиката е вкарана на кучето под опашката в интерес на геополитиката. В резултат геополитиката отива при икономиката.

Е, дай и малко информация за задокеанските специалисти по икономика - колко е дългът, как се печатат зелени хартийки, колко .... А и можеш да добавиш колко десетки милиона са на купони. А и как в това състояние те са тръгнали да се превъоръжават вместо да нахранят хората си.
21 Февруари 2018 10:05
Доси
21 Фев 2018 09:09


Руски анализатори :

Наемниците са прекрасен инструмент да водим "опосредствена война" със САЩ без при това да имаме нещо общо с нея !

Руските анализатори са се поизхвърлили, не е чак толкова "прекрасен инструмент" защото жертвите ще са много повече... но също така е истина че в този случай Кремъл трудно би могъл да бъде обвинен за каквото и да било, а това в случая е много по-важно!


Руската държава няма нищо общо със свободния пазар. Особено извън Русия.
21 Февруари 2018 10:06
Което вдъхва неприкрит трепет у презрелите красножопи форумни дами.

Усещам че тъщата пак те е наказвала нещо, а? Докога брат, докога ще търпиш и ще бъдеш смел само във форума, а в къщи ще те налагат с точилката?
21 Февруари 2018 10:08
AVALON_JN21 Февруари 2018 10:02
= „... В начале февраля международная коалиция во главе с США нанесла удар в Сирии по правителствених войск ... в районе газового месторождения Хашим

Да би мирно седяло - не би хурката яло.
21 Февруари 2018 10:10
"Совок" свърши, колкото и перестройчиците да жалят за него.

Сега Русия е Империя и действа цинично !

Войни, манипулации, наемници, монопол и други такива благинки, които англосаксите си мислеха,че са само техен патент.

Такава Русия е страшен противник. Това не са ви глуповатите Съвети вярващи в "мирното съвместно съществуване" и разни дивотии като "разрядка".

Тази Русия е способна на абсолютно всичко. Няма никакви ама никакви сантименти....

21 Февруари 2018 10:10
GeniusLoci
21 Фев 2018 09:10


Deep Purple дори имат песен за тях " soldier of fortune".

Точно за тях се пее в песента.
Това има изгледи да бъде "виц на деня".


Не, според мене тая песен е тъжна. А и днеска се очертава ден на траур. Ще я пеят американците. Май че е така - де да знам, казва ли ти некой (освен ЗИПо), кво се случва. До колкото разбирам, американците са се направили на ударени и са утрепали некои руснаци. Сега и руснаците са се направили на ударени и изтребват американците и всичко ще в Източна Гута.

А тоя номер на съединение на Асад и кюрдите в Африн, ми изглежда като да са се наговорили и кюрдите и Асад и Турция и Русия, да направят така, че накрая да се споразумеят и да спрат да се трепят. И американците да увиснат. Ама преди това ще ги и изтрепят.
21 Февруари 2018 10:13
Да би мирно седяло - не би хурката яло.

Опитайте се сега да намерите поговорка със същото значение на руски или английски. Няма да успеете. Великите сили нямат такива поговорки.
21 Февруари 2018 10:14
Колко ли американски граждани има в Източна Гута? От любопитство питам... иначе знам че всички са журналисти, фоторепортери или хуманитарни работници...
21 Февруари 2018 10:16
Въобще, дошло е такова време - да не си американски полеви агент в Сирия... не знаеш кой ще те гръмне или взриви... това живот ли е? Па се очертава да е и кратък!!!
21 Февруари 2018 10:16
Няма такова нещо това е фейк новина.

Разбира се който иска да си вярва.

Но това нищо няма да промени на терен.

Русия се завърна в глобална политика по-мощна от всякога.

И Запада трябва да се смири с новия баланс на силите.

Както се видя Кремъл ако трябва нищо не му пречи да почне да сваля и израелски самолети.

Това всъщност е най-важната новина от тая година.

За първи път се случва подобно нещо от 1982г.

Както казваше един колега " силен сигнал и ясен знак"....

21 Февруари 2018 10:18
Колко ли американски граждани има в Източна Гута? От любопитство питам... иначе знам че всички са журналисти, фоторепортери или хуманитарни работници...

Явно има доста. След като е такъв рев в западните медии за загиналите цивилни в Източна Гута. За Мосул и Рака например, нямаше никакви сведения за загинали цивилни...
... Има непоказани мнения ...
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