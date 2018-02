"Като в тъмно огледало" ни вижда художникът Теодор Ушев Гласовете на Ангела Меркел, Бойко Борисов и Доналд Тръмп озвучават атрактивната артинсталация Милена Димова Снимка: БГНЕС Инсталацията въвежда в алтернативна реалност.



До 11 март







Рисунки върху спасителни термични одеала, видеоарт и първата в България инсталация с миксирана реалност включва най-новият визуален авторски проект на Теодор Ушев "Като в тъмно огледало/ In the mirror, dimly". Творбата, която от вчера е представена в Софийската градска художествена галерия, е провокация към публиката, подтиквайки я да търси скритото послание, смисъла отвъд привидното, различната гледна точка. Визиите на Ушев осмислят идеята за личния и социален страх и лицемерие, спасението и унищожението като индивидуален и обществен акт. В рамките на проекта се реализира и първата у нас "потапяща" инсталация /immersive installation/ - едно от най-иновативните и атрактивни течения във визуалното изкуство. При него с помощта на специална каска и очила зрителят се въвлича в алтернативна среда и добива оптичната илюзия, че е част от действието, което вижда. Авторът допълва картините си със скрити послания, видими само с помощта на ултравиолетова светлина. С парафрази и препратки към библейски текстове артзрелището е разсъждение върху смисъла на живота отвъд привидното. В озвучаването са използвани гласовете на Ангела Меркел, Бойко Борисов, Владимир Путин, Волен Сидеров, Доналд Тръмп, Корнелия Нинова.



Теодор Ушев използва и експерименталната технология миксирана реалност /mixed reality/ в един от модулите си. Миксираната реалност добавя дигитална 3D картини и образи, като ги смесва със заобикалящата зрителя среда. Така в интерактивно преживяване се миксира реалният и виртуалният свят, където физическите и дигиталните обекти съществуват заедно и взаимодействат в реално време. Проектът "Като в тъмно огледало/In the mirror, dimly" е съпътстван от филм, който може да бъде видян в галерията, както и от изложба на обектите.



