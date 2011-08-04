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ГОРЕЩИ НОВИНИ
Атанас Василев шофирал с 1,49 промила алкохол в кръвта
Темата била основно противодействието на тероризма
Там ще се получават и обработват снимки и от държавни, и от частни спътници
Наложило се органите на реда да го събудят
Сирийската армия навлиза в района
Eлена Йончева ще съди Цветан Цветанов за клевета
Съдът допусна гражданските искове въпреки възраженията на адвокатите на Йоан Матев
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СПОРТ

ТВ ПРОГРАМА

Сряда, 21 февруари

БНТ1
3:55Ски алпийски дисциплини (жени): спускане
13:00Ски алпийски дисциплини (жени): спускане; Хокей на лед (мъже): 1/4-финал; Ски бягане (отборно): спринт
19:00"Олимпийски върхове" - студийна програма

БНТ HD
4:50Фигурно пързаляне (танцови двойки): волна програма
6:50Ски св. стил (мъже): крос
9:40Хокей на лед (мъже): ОСР - Норвегия, 1/4-финал; Ски бягане (отборно): спринт, 1/2-финали
12:15Ски бягане (отборно): спринт, финали
21:30"Арена ПьонгЧанг 2018" - обзорно предаване

Евроспорт 1
2:15Сноуборд (мъже): биг еър, квалификация
3:30Ски алпийски дисциплини (жени): спускане
6:15Ски св. стил (мъже): крос, финал
7:45Кърлинг (мъже): Швеция - Норвегия
10:00Ски бягане (отборно): спринт, квалификация
12:00Ски бягане (отборно): спринт, финал
13:00Кънки бягане (отборно): преследване, 1/2-финали
13:40Бобслей (жени): двойки, III манш
14:25Хокей на лед (мъже): 1/4-финал
14:45Kънки бягане (отборно): преследване, финал
15:25Бобслей (жени): двойки, IV манш
15:45Хокей на лед (мъже): 1/4-финал
16:30"Олимпик екстра" - обзорно предаване
21:30"Преследвайки златото" - коментари

Евроспорт 2
5:00Хокей на лед (мъже): Чехия - САЩ, 1/4-финал
7:30Ски алпийски дисциплини (жени): спускане
9:30Хокей на лед (мъже): ОСР - Норвегия, 1/4-финал
12:00Церемония по награждаване
14:00Хокей на лед (мъже): 1/4-финал
16:30Хокей на лед (жени): Финландия - ОСР, мач за 3-то място
18:00"Олимпик екстра" - обзорно предаване
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