ТВ ПРОГРАМА



БНТ1

3:55 Ски алпийски дисциплини (жени): спускане 13:00 Ски алпийски дисциплини (жени): спускане; Хокей на лед (мъже): 1/4-финал; Ски бягане (отборно): спринт 19:00 "Олимпийски върхове" - студийна програма

БНТ HD

4:50 Фигурно пързаляне (танцови двойки): волна програма 6:50 Ски св. стил (мъже): крос 9:40 Хокей на лед (мъже): ОСР - Норвегия, 1/4-финал; Ски бягане (отборно): спринт, 1/2-финали 12:15 Ски бягане (отборно): спринт, финали 21:30 "Арена ПьонгЧанг 2018" - обзорно предаване

Евроспорт 1

2:15 Сноуборд (мъже): биг еър, квалификация 3:30 Ски алпийски дисциплини (жени): спускане 6:15 Ски св. стил (мъже): крос, финал 7:45 Кърлинг (мъже): Швеция - Норвегия 10:00 Ски бягане (отборно): спринт, квалификация 12:00 Ски бягане (отборно): спринт, финал 13:00 Кънки бягане (отборно): преследване, 1/2-финали 13:40 Бобслей (жени): двойки, III манш 14:25 Хокей на лед (мъже): 1/4-финал 14:45 Kънки бягане (отборно): преследване, финал 15:25 Бобслей (жени): двойки, IV манш 15:45 Хокей на лед (мъже): 1/4-финал 16:30 "Олимпик екстра" - обзорно предаване 21:30 "Преследвайки златото" - коментари

Евроспорт 2

5:00 Хокей на лед (мъже): Чехия - САЩ, 1/4-финал 7:30 Ски алпийски дисциплини (жени): спускане 9:30 Хокей на лед (мъже): ОСР - Норвегия, 1/4-финал 12:00 Церемония по награждаване 14:00 Хокей на лед (мъже): 1/4-финал 16:30 Хокей на лед (жени): Финландия - ОСР, мач за 3-то място 18:00 "Олимпик екстра" - обзорно предаване Сряда, 21 февруариБНТ1БНТ HDЕвроспорт 1Евроспорт 2 111