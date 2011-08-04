ТВ ПРОГРАМА

БНТ1
|3:55
|Ски алпийски дисциплини (жени): спускане
|13:00
|Ски алпийски дисциплини (жени): спускане; Хокей на лед (мъже): 1/4-финал; Ски бягане (отборно): спринт
|19:00
|"Олимпийски върхове" - студийна програма
БНТ HD
|4:50
|Фигурно пързаляне (танцови двойки): волна програма
|6:50
|Ски св. стил (мъже): крос
|9:40
|Хокей на лед (мъже): ОСР - Норвегия, 1/4-финал; Ски бягане (отборно): спринт, 1/2-финали
|12:15
|Ски бягане (отборно): спринт, финали
|21:30
|"Арена ПьонгЧанг 2018" - обзорно предаване
Евроспорт 1
|2:15
|Сноуборд (мъже): биг еър, квалификация
|3:30
|Ски алпийски дисциплини (жени): спускане
|6:15
|Ски св. стил (мъже): крос, финал
|7:45
|Кърлинг (мъже): Швеция - Норвегия
|10:00
|Ски бягане (отборно): спринт, квалификация
|12:00
|Ски бягане (отборно): спринт, финал
|13:00
|Кънки бягане (отборно): преследване, 1/2-финали
|13:40
|Бобслей (жени): двойки, III манш
|14:25
|Хокей на лед (мъже): 1/4-финал
|14:45
|Kънки бягане (отборно): преследване, финал
|15:25
|Бобслей (жени): двойки, IV манш
|15:45
|Хокей на лед (мъже): 1/4-финал
|16:30
|"Олимпик екстра" - обзорно предаване
|21:30
|"Преследвайки златото" - коментари
Евроспорт 2
|5:00
|Хокей на лед (мъже): Чехия - САЩ, 1/4-финал
|7:30
|Ски алпийски дисциплини (жени): спускане
|9:30
|Хокей на лед (мъже): ОСР - Норвегия, 1/4-финал
|12:00
|Церемония по награждаване
|14:00
|Хокей на лед (мъже): 1/4-финал
|16:30
|Хокей на лед (жени): Финландия - ОСР, мач за 3-то място
|18:00
|"Олимпик екстра" - обзорно предаване