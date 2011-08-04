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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, XХI КРЪГ

"Витоша"1:2"Дунав"
(Ив. Лазаров 45; В. Шопов 30, 60)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"163249:1151
2. "ЦСКА-СОФИЯ"155152:1250
3. "ЛЕВСКИ"126329:942
4. "БЕРОЕ"107429:2237
5. "БОТЕВ"88533:2432
6. "ВЕРЕЯ"94821:2631
7. "ЛОКОМОТИВ"75919:3126
8. "ЧЕРНО МОРЕ"741020:2425
9. "СЛАВИЯ"66928:3324
10. "СЕПТЕМВРИ"731119:3624
11. "ЕТЪР"471020:3319
12. "ПИРИН"471016:2319
13. "ДУНАВ"461115:3118
14. "ВИТОША"051611:465

ГОЛМАЙСТОРИ
19 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
12 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
11 гола - Педро Еуженио ("Берое");
9 гола - Фернандо Виана ("Ботев");
8 гола - Мартин Камбуров ("Берое"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София");
7 гола - Мартин Тошев ("Септември"), Върджил Мисиджан и Марселиньо ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия");
6 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Станислав Костов ("Пирин"), Алиун Бадара ("Етър"), Борис Галчев ("Септември"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Мирослав Будинов ("Дунав");
5 гола - Васил Шопов ("Дунав"), Крис Гади ("Септември"), Иван Минчев ("Славия"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Лъчезар Балтанов и Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Сержиу Буш ("Левски");
4 гола - Иван Петков ("Етър"), Дуде Н'Донгала ("Ботев"), Галин Иванов ("Славия"), Григор Долапчиев ("Витоша");
3 гола - Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес и Васил Панайотов ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Вандерсон, Абел Анисе, Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Георги Илиев ("Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив");
2 гола - Стефан Велев, Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Исмаил Иса ("Верея"), Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Даниел Пеев ("Витоша"), Роман Прохазка ("Левски");

В следващия кръг - 23 февруари (петък), 17.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Черно море" (по "Диема спорт"); 24 февруари (събота), 13 ч.: "Дунав" - "Верея" (по "Диема"); от 15 ч.: "Берое" - "Етър" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Септември" (Сф) - "Левски" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); 25 февруари (неделя), 15 ч.: "Пирин" - "Витоша" (Бистрица) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Славия" - "Локомотив" (Пд) (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт); 26 февруари (понеделник), 17.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Лудогорец" (по "Диема спорт").


Шампионска лига
1/8-финали, първи срещи - днес, 21.45 ч.: "Севиля" - "Манчестър Юн" (по bTV Action), "Шахтьор" (Д) - "Рома" (по РИНГ.БГ)

Лига Европа
1/16-финал-реванш - днес, 19 ч.: ЦСКА (Москва) - "Цървена звезда" (в първия мач 0:0)

Поне 6 месеца
извън игра ще бъде защитникът на "Локомотив" (Пд) Асен Георгиев, който се контузи в 57-ата мин. при победата с 1:0 над "Пирин". Преглед показа, че футболистът е скъсал предна кръстна връзка на дясното коляно.

Централният
бранител на "Черно море" Мирослав Енчев ще пропусне гостуването срещу "ЦСКА-София", тъй като е с рана на десния глезен от загубата с "Берое". Възстановени при варненци обаче са Георги Божилов и Дани Кики.

Двама опитни
защитници привлече лидерът в Югоизточна Трета лига "Арда" (Кърджали). Бившият национал Борислав Стойчев идва като свободен агент от кипърския "Етникос", а Пламен Крумов също преминава със свободен трансфер - от "Локомотив" (Пд).

Оставка
подаде треньорът на "Волфсбург" Мартин Шмит, след като 11 кръга преди края тимът е на 14-о място в класирането и няма шансове за квота за Лига Европа.
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