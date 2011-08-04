СТАТИСТИКА

|"Витоша"
|1:2
|"Дунав"
КЛАСИРАНЕ
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|16
|3
|2
|49:11
|51
|2. "ЦСКА-СОФИЯ"
|15
|5
|1
|52:12
|50
|3. "ЛЕВСКИ"
|12
|6
|3
|29:9
|42
|4. "БЕРОЕ"
|10
|7
|4
|29:22
|37
|5. "БОТЕВ"
|8
|8
|5
|33:24
|32
|6. "ВЕРЕЯ"
|9
|4
|8
|21:26
|31
|7. "ЛОКОМОТИВ"
|7
|5
|9
|19:31
|26
|8. "ЧЕРНО МОРЕ"
|7
|4
|10
|20:24
|25
|9. "СЛАВИЯ"
|6
|6
|9
|28:33
|24
|10. "СЕПТЕМВРИ"
|7
|3
|11
|19:36
|24
|11. "ЕТЪР"
|4
|7
|10
|20:33
|19
|12. "ПИРИН"
|4
|7
|10
|16:23
|19
|13. "ДУНАВ"
|4
|6
|11
|15:31
|18
|14. "ВИТОША"
|0
|5
|16
|11:46
|5
ГОЛМАЙСТОРИ
19 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
12 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
11 гола - Педро Еуженио ("Берое");
9 гола - Фернандо Виана ("Ботев");
8 гола - Мартин Камбуров ("Берое"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София");
7 гола - Мартин Тошев ("Септември"), Върджил Мисиджан и Марселиньо ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия");
6 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Станислав Костов ("Пирин"), Алиун Бадара ("Етър"), Борис Галчев ("Септември"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Мирослав Будинов ("Дунав");
5 гола - Васил Шопов ("Дунав"), Крис Гади ("Септември"), Иван Минчев ("Славия"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Лъчезар Балтанов и Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Сержиу Буш ("Левски");
4 гола - Иван Петков ("Етър"), Дуде Н'Донгала ("Ботев"), Галин Иванов ("Славия"), Григор Долапчиев ("Витоша");
3 гола - Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес и Васил Панайотов ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Вандерсон, Абел Анисе, Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Георги Илиев ("Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив");
2 гола - Стефан Велев, Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Исмаил Иса ("Верея"), Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Даниел Пеев ("Витоша"), Роман Прохазка ("Левски");
|В следващия кръг - 23 февруари (петък), 17.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Черно море" (по "Диема спорт"); 24 февруари (събота), 13 ч.: "Дунав" - "Верея" (по "Диема"); от 15 ч.: "Берое" - "Етър" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Септември" (Сф) - "Левски" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); 25 февруари (неделя), 15 ч.: "Пирин" - "Витоша" (Бистрица
|) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Славия" - "Локомотив" (Пд) (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт); 26 февруари (понеделник), 17.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Лудогорец" (по "Диема спорт").
Шампионска лига
1/8-финали, първи срещи - днес, 21.45 ч.: "Севиля" - "Манчестър Юн" (по bTV Action), "Шахтьор" (Д) - "Рома" (по РИНГ.БГ)
Лига Европа
1/16-финал-реванш - днес, 19 ч.: ЦСКА (Москва) - "Цървена звезда" (в първия мач 0:0)
Поне 6 месеца
извън игра ще бъде защитникът на "Локомотив" (Пд) Асен Георгиев, който се контузи в 57-ата мин. при победата с 1:0 над "Пирин". Преглед показа, че футболистът е скъсал предна кръстна връзка на дясното коляно.
Централният
бранител на "Черно море" Мирослав Енчев ще пропусне гостуването срещу "ЦСКА-София", тъй като е с рана на десния глезен от загубата с "Берое". Възстановени при варненци обаче са Георги Божилов и Дани Кики.
Двама опитни
защитници привлече лидерът в Югоизточна Трета лига "Арда" (Кърджали). Бившият национал Борислав Стойчев идва като свободен агент от кипърския "Етникос", а Пламен Крумов също преминава със свободен трансфер - от "Локомотив" (Пд).
Оставка
подаде треньорът на "Волфсбург" Мартин Шмит, след като 11 кръга преди края тимът е на 14-о място в класирането и няма шансове за квота за Лига Европа.