Иван Костов разгроми доклада на БАН за АЕЦ "Белене"

20 Февруари 2018 16:55

Екипът на неговото анализаторско звено е категоричен, че не съществува нито вътрешно търсене, нито значим експортен потенциал, който да оправдае изграждането на нова ядрена мощност. Според Костов изводите от доклада на БАН просто трябва да се игнорират.

Dec 12, 2017 - Turkey has formally launched construction of its first nuclear power plant with the pouring of concrete for the sub-base foundation of the nuclear island. A ceremony held at the Akkuyu nuclear power plant site to mark the launch on 10 December, followed the issuance of a limited construction permit.

10 November 2015



Nuclearelectrica has signed a memorandum of understanding (MOU) with China General Nuclear (CGN) for the development, construction, operation and decommissioning of units 3 and 4 of the Cernavoda nuclear power plant. The Romanian national nuclear company said a joint venture project company is to be established, with CGN owning at least 51% of the share capital.



That company will oversee construction of the units, which will be 700 MWe Candu 6 reactors. Two Candu units already operate at the Cernavoda site

A простите турци, които нямат достъп до ана лиза Костов, строят в Ак-кую, оше по простите Румънци - в Чера вода. Това само за комшиите...