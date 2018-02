Нинова подкрепи Жаблянов за изказването за Народния съд

wreckage 20 Февруари 2018 15:58 Чърчил беше предрекъл, че бъдещите фашисти ще нарекат себе си антифашисти.

ъхъ,



The fascists of the future will be called anti-fascists.



само дето оригиналното изказване е When the United States gets fascism, it will call it anti-fascism.

