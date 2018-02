Възстановена е работата на граничните пунктове

Penchobre 20 Февруари 2018 13:09 Всички гранични пунктове не работят Може би... "Нито един граничен пункт не работи" или "Никой граничен пункт не работи"?

Everybody Loves Somebody Sometime ...https://www.youtube.com/watch?v=1ja32uS-bD0 Може би... "Нито един граничен пункт не работи" или "Никой граничен пункт не работи"?Everybody Loves Somebody Sometime ...https://www.youtube.com/watch?v=1ja32uS-bD0