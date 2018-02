47% от българите са доволни от развитието на ЕС

Дорис 20 Февруари 2018 13:30 И всеки момент ще се появи The Big Nurse.



Сестра Речид за вас. И да запеете:



Vintery, mintery, cutery, corn,



Apple seed, and apple thorn;

Wine, brier, limber lock,

Three geese in a flock,

One flew east, one flew west,

And one flew over the cuckoo's nest.

