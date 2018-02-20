47% от българите са доволни от развитието на ЕС

20 Февруари 2018 14:18

rover 20 Февруари 2018 13:01



https://ria.ru/religion/20180220/1514987644.html

а това защо ли го няма в новините?

В Москве почтут память православных епископов, спасших евреев от холокоста



МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Торжественный вечер, посвященный болгарским Праведникам народов мира, в том числе православным митрополитам, спасших евреев от Холокоста, пройдет во вторник в мемориальной синагоге на Поклонной горе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского еврейского конгресса (РЕК).

На вечере будет показан документальный фильм режиссёра Пламена Петкова "49,172", а болгарское посольство представит выставку "Сила гражданского общества: Судьба евреев в Болгарии", — отметили в пресс-службе РЕК.

"На стороне евреев были болгарская православная церковь, интеллигенция и общественное мнение. Жители страны ложились на железнодорожные рельсы перед поездами, отправлявшимися в нацистские лагеря смерти, представители болгарской политической и интеллектуальной элиты писали протестные письма в защиту евреев, а высшие церковные иерархи присоединялись к собравшимся для депортации соотечественникам и грозились ехать в лагеря вместо них", — рассказали в РЕК.



Ключевыми фигурами в спасении болгарских евреев стали местный политик Димитр Пешев и митрополиты Кирилл и Стефан.

"Памятный вечер станет продолжением международного проекта о Праведниках народов мира, инициированного Российским еврейским конгрессом. В рамках проекта в Москве проходят выставки, мемориальные и просветительские мероприятия, посвященные тем, кто спасал евреев от нацизма. Проект "Праведники" реализуется совместно с посольствами стран и с привлечением зарубежных корреспондентов, аккредитованных в России, чтобы они могли напомнить своей аудитории о героизме соотечественников", — сообщили в РЕК.

Наистина интересна новина.Похвално начинание!А дали на зрителите ще бъде обяснено как така това гражданско общество не само съществува, но и демонстрира силата си в условията на "монархофашистка власт" в България? След като фашизмът и гражданското общество са несъвместими по принцип! Ще бъде ли споменато на гостите на това събитие, че това силно гражданско общество е било безмилостно, по сталински ликвидирано от съветските окупатори и техните лакеи от БКП след 9.09.1944 г.?Дали организаторите ще уточнят, че същите тезислед 9.09.44-та са били избити и хвърлени в комунистически концлагери от "народната" власт, а самият Димитър Пешев е бил осъден от "народния" съд на 15 години затвор?Да, гражданското общество в България успява да спаси 50 000 свои сънародници - евреи от нацистките лагери на смъртта. Но не успява да спаси таврийските българи, намерили подслон в своята историческа родина от ужасите на войната. Комунистите безмилостно предават своите сънародници в ръцете на съветските окупатори, които ги депортират в сталинските лагери на смъртта. По това време гражданското общество, така силно по време на "монархофашизма", че да се противопостави на нацистите, вече не съществува. Било е надлежно унищожено от комунистите.