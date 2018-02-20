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Горещи Новини

47% от българите са доволни от развитието на ЕС

 
47% от българите смятат за правилна посоката на развитие на ЕС, сочат данните от последното допитване "Евробарометър", направено по поръчка на ЕК. Около 57% от българите имат положителна представа за ЕС, което нарежда страната на едно от водещите места по този индикатор, заедно с Ирландия, Люксембург и Португалия. Само 14% от българите имат отрицателно настроение към ЕС, а една четвърт нямат мнение.
За 80% от българите ЕСе модерен, демократичен (75%) и прогресивен (67%).
Оценките на българите по отношение на различните приоритети на ЕС до 2020г. съвпадат със средноевропейските, като те са оценени като подходящи, точно такива, каквито следва да бъдат - нито твърде скромни, нито твърде амбициозни. Най-висока подкрепа българите заявяват по приоритета, свързан със заетостта – до 2020 г. ? от хората в активна трудова възраст да имат работа. На второ място по подкрепа е образователната цел – намаляване на дела на младите българи, напускащи училище без никаква квалификация до 10%.
В България общественото мнение е положително настроено (75%) към сътрудничеството и изработването на обща политика в областта на отбраната и сигурността на държавите-членки на ЕС, също обща към идеята за европейска политика за миграцията (68%) и обща външна политика (66%).
Няма полярност в мненията на българското общество относно състоянието на европейската икономика. Мнозинството (61%) го определя като добро. Подобна висока оценка силно контрастира с мнението за състоянието на националната ни икономика, за която положителна оценка споделят едва 18% от българите.
Над две трети считат, че ЕС разполага с достатъчно власт и средства, за да защитава икономическите интереси на Европа в световната икономика.

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20 Февруари 2018 12:39
повече са пурсаните. ако я дават все така, скоро всичко ще си отиде на мястото.
p.s.
За 80% от българите ЕСе модерен
да ви напомня нещо това чисълце?
20 Февруари 2018 12:41
За 80% от българите ЕСе модерен
Брей, да му се не види пустият професор как ги позна.

Абе Ровър-е, мноо си бърз бре!
20 Февруари 2018 12:44
мики, тези дни имам възможност. не ми се случва често, та не пропускам.
20 Февруари 2018 12:45
направено по поръчка на ЕК.

Тъпанът според парсата...Ама има и девиации като отпуснали 6 милиарда евра за джендърфициране на ЕС,ама у нашенско НЕ...
20 Февруари 2018 12:46
#BGexit - ей това ми е мнението. Европарите изкривиха и без това изкривената ни икономика и бизнес. Евро "ценностите" разкапаха и без това разкапаното ни общество. Ако ги нямаше "евро стандартите", "евро акцизите" и прочее "евро" шитове доста неща щяха да са различни и от към храните и зеленчуците ни. Дали злото в БГ щеше да има толкова кинти, ако нямаше милиарди евро фондове? Дали всички медии щяха да са на хранилка към власта за евро реклама ако ги нямаше евро фондовете? Ясни въпроси с ясни отговори. А след като имаше галене и хвалене от папите миналият месец картите бяха свалени. Нямаме нужда от ЕС.
20 Февруари 2018 12:46
Аз пък мислех, че са по-малко.
20 Февруари 2018 12:53
***
20 Февруари 2018 12:54
47% от българите са доволни от развитието на ЕС

Е, има си хас да не са!
20 Февруари 2018 12:55
Аз пък мислех, че са по-малко.
Правилно мислиш, не си се объркала.
20 Февруари 2018 12:56
47% от българите смятат за правилна посоката на развитие на ЕС


Точно толкова са столичаните.
И как няма да са доволни, когато девизът на ЕС беше "Европа на регионите", а софиянци го схванаха буквално като "Европа, за София !"
20 Февруари 2018 12:58
47% от българите смятат за правилна посоката на развитие на ЕС,

И каква е посоката?
— Ти не знаеш? Аз също не знам —
но води ме, води ме натам!

20 Февруари 2018 13:01
Анкетьорите явно са се натресли на конгрес на ГЕРБ.
20 Февруари 2018 13:01
https://ria.ru/religion/20180220/1514987644.html
а това защо ли го няма в новините?
20 Февруари 2018 13:07
Анкетьорите явно са се натресли на конгрес на ГЕРБ.
По-вероятното е конгрес на ГЕРп да се е натресъл на анкетьорите.
20 Февруари 2018 13:10
***
20 Февруари 2018 13:12
https://ria.ru/religion/20180220/1514987644.html
а това защо ли го няма в новините?


Ми защото не се отнася до дефицита на пармезан. А до единствената доблестна черта на българите, пред която братският руски народ и руските евреи се прекланят.

Политически е некоректна новината! Кви са тия благодарности и братства...
20 Февруари 2018 13:19
Компанията не е добра, обстановката е мрачна и подтискаща, въздухът е ужасно застоял,


И всеки момент ще се появи The Big Nurse.
20 Февруари 2018 13:22
А до единствената доблестна черта на българите
обобщенията са опасно нещо. аз бих бил по-внимателен, макар че е против натурата ми.
20 Февруари 2018 13:26
Мадършип, ти май си обул новите чорапки на канадския премиер - лилави, с жълти патенца.

На ти да се радваш на доналдкуковци:

(снимка: натиснете тук)

20 Февруари 2018 13:29
Penchobre20 Февруари 2018 12:58
20 Февруари 2018 13:29
Мадършип, ти май си дал съвета на бай Суджук?
http://www.mignews.info/wp-content/uploads/bojko-yunker-320x209.jpg
20 Февруари 2018 13:30
И всеки момент ще се появи The Big Nurse.


Сестра Речид за вас. И да запеете:

Vintery, mintery, cutery, corn,

Apple seed, and apple thorn;
Wine, brier, limber lock,
Three geese in a flock,
One flew east, one flew west,
And one flew over the cuckoo's nest.
20 Февруари 2018 13:31
УРАААА, УРАААА, вижте ме застанал съм на мавзолея на спиртосания ни любим лидер Бай Кой и ентусиазирано славя неговото европейско дело и великия ЕС, УРААААА!!!
20 Февруари 2018 13:36
"...За 80% от българите..."
.....................................
"Здравите сили*" с нова разгромна победа!
-------------------------------------
* по проф. И.Христов
20 Февруари 2018 13:37
За 80% от българите ЕСе модерен

На останалите 20 % им е безпощадно ясно, че е пост-... всъщност, с целия пост-/ен/ ореол от значения на пост-/а/
Проф. Христов,
20 Февруари 2018 13:38
Дорис
20 Фев 2018 13:30
Мнения: 26,502
От: Bulgaria


А сега може да започне a pecking party.
20 Февруари 2018 13:39
а миризмата на зелени чорапи става непоносима.
Ето това се казва "нюанс"! Yankov, как миришат белите чорапки? Цветни одоролози!
20 Февруари 2018 13:42
"Никой не се оплаква от мъглата. Сега вече знам защо: колкото и да е неприятна, поне можеш да се шмугнеш в нея и да си спокоен, че си в безопасност."
20 Февруари 2018 13:47
В кой ли кабинет на Герб са го правили това социологическо проучване, с висококачествени питиета.
20 Февруари 2018 13:47
Yankov, как миришат белите чорапки?


Ето, започна.
20 Февруари 2018 13:59
Мдаа, малкото останали матушкарлъ-комунетлар в татковината нямат никакъв шанс, колкото и да се напинят.


За голяма дума не се напиняй! Ще ти приседне, едно колибри ми каза... И къф е тоя турски израз? С Баце ще вкарваш Туркia в ЕС? И Кабо Верде, що ли?

Отвращавате ме! Сволочь на сволочи, сволочь на сволочи и сволочью погоняет.

20 Февруари 2018 14:00
Повече от три четвърти от българите смятат, че през лятото е по-топло отколкото през зимата.
20 Февруари 2018 14:01
Yankov, как миришат белите чорапки? Цветни одоролози!


20 Февруари 2018 14:03
47% от българите са доволни от развитието на ЕС

Никой вече не споменава България. И без това е ясно, че е на изчезване. Остава задоволството от развитието на метрополията...
20 Февруари 2018 14:03
Къде сега са самодоволните жълтопаважни либетастчета да ни обяснят как в същото време 80% от българите са дебили?
20 Февруари 2018 14:09
Дорис
20 Фев 2018 14:01
Мнения: 26,504
От: Bulgari


Абе, къде изчезна вярната Асоль? Липсва ми.
20 Февруари 2018 14:09
Абе, викам си : "Я да видим кво става тукана ?", ама Дорис така се е разфучала , че по-добре да си пусна Тоника и "Падаха мъже в тревата ".
Зад "Евробарометър" да не се крие проф. Иво Христов ? Щото, същите резултати , като оценката на проф. Христов.
20 Февруари 2018 14:13
Повече от три четвърти от българите смятат, че през лятото е по-топло отколкото през зимата.


Водни, ти си цял Козма Прутков! Если у тебя спрошено будет: что полезнее, солнце или месяц? - ответствуй: месяц. Ибо солнце светит днём, когда и без того светло; а месяц - ночью.
20 Февруари 2018 14:15
Абе, викам си : "Я да видим кво става тукана ?", ама Дорис така се е разфучала , че по-добре да си пусна Тоника и "Падаха мъже в тревата ".


Не помня кой музикант се майтапеше: "Падаха мъже в кревата!"
20 Февруари 2018 14:18
rover 20 Февруари 2018 13:01

https://ria.ru/religion/20180220/1514987644.html
а това защо ли го няма в новините?

Наистина интересна новина.
В Москве почтут память православных епископов, спасших евреев от холокоста

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Торжественный вечер, посвященный болгарским Праведникам народов мира, в том числе православным митрополитам, спасших евреев от Холокоста, пройдет во вторник в мемориальной синагоге на Поклонной горе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского еврейского конгресса (РЕК).

Похвално начинание!
На вечере будет показан документальный фильм режиссёра Пламена Петкова "49,172", а болгарское посольство представит выставку "Сила гражданского общества: Судьба евреев в Болгарии", — отметили в пресс-службе РЕК.

А дали на зрителите ще бъде обяснено как така това гражданско общество не само съществува, но и демонстрира силата си в условията на "монархофашистка власт" в България? След като фашизмът и гражданското общество са несъвместими по принцип! Ще бъде ли споменато на гостите на това събитие, че това силно гражданско общество е било безмилостно, по сталински ликвидирано от съветските окупатори и техните лакеи от БКП след 9.09.1944 г.?
"На стороне евреев были болгарская православная церковь, интеллигенция и общественное мнение. Жители страны ложились на железнодорожные рельсы перед поездами, отправлявшимися в нацистские лагеря смерти, представители болгарской политической и интеллектуальной элиты писали протестные письма в защиту евреев, а высшие церковные иерархи присоединялись к собравшимся для депортации соотечественникам и грозились ехать в лагеря вместо них", — рассказали в РЕК.

Ключевыми фигурами в спасении болгарских евреев стали местный политик Димитр Пешев и митрополиты Кирилл и Стефан.

Дали организаторите ще уточнят, че същите тези представители болгарской политической и интеллектуальной элиты след 9.09.44-та са били избити и хвърлени в комунистически концлагери от "народната" власт, а самият Димитър Пешев е бил осъден от "народния" съд на 15 години затвор?
"Памятный вечер станет продолжением международного проекта о Праведниках народов мира, инициированного Российским еврейским конгрессом. В рамках проекта в Москве проходят выставки, мемориальные и просветительские мероприятия, посвященные тем, кто спасал евреев от нацизма. Проект "Праведники" реализуется совместно с посольствами стран и с привлечением зарубежных корреспондентов, аккредитованных в России, чтобы они могли напомнить своей аудитории о героизме соотечественников", — сообщили в РЕК.

Да, гражданското общество в България успява да спаси 50 000 свои сънародници - евреи от нацистките лагери на смъртта. Но не успява да спаси таврийските българи, намерили подслон в своята историческа родина от ужасите на войната. Комунистите безмилостно предават своите сънародници в ръцете на съветските окупатори, които ги депортират в сталинските лагери на смъртта. По това време гражданското общество, така силно по време на "монархофашизма", че да се противопостави на нацистите, вече не съществува. Било е надлежно унищожено от комунистите.
20 Февруари 2018 14:24
20 Февруари 2018 14:50
***
20 Февруари 2018 14:55
wreckage
20 Фев 2018 14:24
Мнения: 29,819
От: Bulgari


https://www.youtube.com/watch?v=rPY4yOmNw7w
20 Февруари 2018 15:04
Пууу, много са!
20 Февруари 2018 15:08
По това време гражданското общество, така силно по време на "монархофашизма", че да се противопостави на нацистите, вече не съществува. Било е надлежно унищожено от комунистите.


Майчиния, знаеш ли кой организира гражданския протест в столицата София? Не патриархът, не и някой депутат, а нелегалната комунистка Вълка Горанова, съпруга на Пеко Таков. Михаел Бар Зоар с уважение пише за нея в книгата си Beyond Hitler's Grasp. The Heroic Rescue of Bulgaria's Jews. Със снимка на застрашената от разстрел на улицата смела жена. И майка ми е била в шествието. Доколкото помня, с Елена, съпругата на партизанина Давид Соломон Елазар-Дайшо.

Те така, гражданино на Евроатлантика.
20 Февруари 2018 15:15
ми то тва е било "силното гражданско опщество" - комунистите и левите.
Другите са приемали фашисткия ЗЗД ф условията на суспендирана конституция, отнемали са имотите на евреите, интернирали са ги и са им шиели шестолъчки по дрехите.
20 Февруари 2018 15:18
mothership и Yankov, много се задържахте в атмосферата на цветни, миризливи чорапи. Това е аромат на добре узряло сирене, какъвто очевидно харесвате. Има такъв герой на Джером К. Джером , който като вас, много харесвал миризмата на такова сирене...

Обясних й, че той настояваше сиренето да се пази на влажно място и никой да не го пипа.
— Едва ли някой ще се докосне до него — отвърна тя. — А той помирисал ли го е?
Предполагах, че го е помирисал и добавих, че той повидиму държеше много на това сирене.
— Мислите ли, че Том ще се огорчи, ако дам някому една лира, за да го махне от къщата и да го зарови някъде?
— В такъв случай — казах в отговор — той навярно вече никога няма да се усмихне.

П.П. За да не се чудите, дали Джером не е някой антифашист, ще ви успокоя, че е английски писател.


20 Февруари 2018 15:18
По-внимателно с тѣзи заглавия, че хората получаватъ сърдцетупъ.
20 Февруари 2018 15:27
и Yankov, много се задържахте в атмосферата на цветни, миризливи чорапи.


Наистина. I'm gone.
20 Февруари 2018 15:33
Яааа, разведри се! Вече влизай обут, а не се събувай пред вратата, моля те!
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