Океаните се надигат

Глобално затопляне е реална опасност

Жителите на много крайбрежни райони на Земята могат просто да се подготвят за евакуация. Екип от американски учени, водени от Робърт Неръм (R.S.Nerem) от Университета на Колорадо, установи, че морското равнище се покачва по-бързо от прогнозите. (Изследването е публикувано в бюлетина Proceedings of the National Academy of Sciences - http://www.pnas.org/ ). Разбира се, проблемът се дължи на глобалното затопляне, което води до топенето на ледниците в Антарктика и Гренландия. Въпреки многото думи, изговорени за глобалното затопляне, учените нямаха точна прогноза за скоростта, с която се развиват събитията.Робърт Неръм и колегите му анализират сателитните данни, събрани от 1993 г. насам. Оказа се, че през последните 25 години нивото на водата в океана се е увеличило със 7 сантиметра. Нещо повече - всяка година увеличението е по-голямо с 0.084 мм. от предходната година. Ако днес нивото на водата се увеличава с 2,9 mm годишно, до края на века скоростта на покачване на водата ще достигне до 10 mm годишно. Това означава, че до 2100 г. морското равнище ще се повиши с 65 сантиметра!Потопът заплашва предимно островните държави. Една от първите, които отиват под водата, е Малдивите. Повечето острови от този туристически рай се издигат над повърхността на водата само на 1 метър. В Европа най-заплашената държава е Нидерландия.Заради това Малдивите са готови да закупят нова територия в Индия, а холандците работят по един от най-големите инженерни проекти в света - "Делта".Трябва да се добави, че десетки крайбрежни мегаполиси, където живеят милиони хора, попадат в зоната на наводнения по цялата планета. Това са:1. Шанхай (КНР) - 24,1 милиона души2. Ню Йорк (САЩ) - 23.93. Лос Анджелис (САЩ) -17.74. Буенос Айрес (Аржентина) - 14.65. Гуанджоу (КНР) - 146. Мумбай (Индия) - 12.57. Шенжен (КНР) - 128. Банкок (Тайланд) - 5.79. Калкута (Индия) - 510. Гуаякил (Еквадор) - 2.6