ТВ ПРОГРАМА

БНТ1
|13:00
|Биатлон, смесена щафета; Северна комбинация, ски бягане на 10 км; Фигурно пързаляне, танцови двойки (волна програма)
|19:00
|Олимпийски върхове, студийна програма
БНТ HD
|12:00
|Северна комбинация, ски скокове от голяма шанца
|12:55
|Шорттрек, щафета 3000 м (жени), финали
|21:30
|Арена "ПьонгЧанг 2018", обзорно предаване
Евроспорт 1
|03:15
|Фрийстайл, халфпайп, финал, жени
|04:45
|Фигурно пързаляне, танцови двойки, волна програма
|06:30
|Ски свободен стил, квалификация, мъже
|07:45
|Кърлинг, Канада - Китай (жени)
|10:45
|Северна комбинация, скокове, тренировка
|11:35
|Северна комбинация, скокове
|13:00
|Биатлон, смесена щафета
|14:30
|Северна комбинация, ски бягане
|15:30
|Хокей на лед (мъже), плейоф - Швейцария - Германия
|16:30
|Олимпик екстра, обзорно предаване
|21:30
|Преследвайки златото, обзорно предаване
|21:35
|Кубът, коментар на специалиста
Евроспорт 2
|05:00
|Хокей на лед (мъже), плейоф - САЩ - Словакия
|09:30
|Хокей на лед (мъже), плейоф - Словения - Норвегия
|14:00
|Хокей на лед (мъже), плейоф - Финландия - Корея