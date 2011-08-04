ТВ ПРОГРАМА



БНТ1

13:00 Биатлон, смесена щафета; Северна комбинация, ски бягане на 10 км; Фигурно пързаляне, танцови двойки (волна програма) 19:00 Олимпийски върхове, студийна програма

БНТ HD

12:00 Северна комбинация, ски скокове от голяма шанца 12:55 Шорттрек, щафета 3000 м (жени), финали 21:30 Арена "ПьонгЧанг 2018", обзорно предаване

Евроспорт 1



03:15 Фрийстайл, халфпайп, финал, жени 04:45 Фигурно пързаляне, танцови двойки, волна програма 06:30 Ски свободен стил, квалификация, мъже 07:45 Кърлинг, Канада - Китай (жени) 10:45 Северна комбинация, скокове, тренировка 11:35 Северна комбинация, скокове 13:00 Биатлон, смесена щафета 14:30 Северна комбинация, ски бягане 15:30 Хокей на лед (мъже), плейоф - Швейцария - Германия 16:30 Олимпик екстра, обзорно предаване 21:30 Преследвайки златото, обзорно предаване 21:35 Кубът, коментар на специалиста

Евроспорт 2



05:00 Хокей на лед (мъже), плейоф - САЩ - Словакия 09:30 Хокей на лед (мъже), плейоф - Словения - Норвегия 14:00 Хокей на лед (мъже), плейоф - Финландия - Корея Вторник, 20 февруариБНТ1БНТ HDЕвроспорт 1Евроспорт 2 101