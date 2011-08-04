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СПОРТ

ТВ ПРОГРАМА

Вторник, 20 февруари

БНТ1
13:00Биатлон, смесена щафета; Северна комбинация, ски бягане на 10 км; Фигурно пързаляне, танцови двойки (волна програма)
19:00Олимпийски върхове, студийна програма

БНТ HD
12:00Северна комбинация, ски скокове от голяма шанца
12:55Шорттрек, щафета 3000 м (жени), финали
21:30Арена "ПьонгЧанг 2018", обзорно предаване

Евроспорт 1

03:15Фрийстайл, халфпайп, финал, жени
04:45Фигурно пързаляне, танцови двойки, волна програма
06:30Ски свободен стил, квалификация, мъже
07:45Кърлинг, Канада - Китай (жени)
10:45Северна комбинация, скокове, тренировка
11:35Северна комбинация, скокове
13:00Биатлон, смесена щафета
14:30Северна комбинация, ски бягане
15:30Хокей на лед (мъже), плейоф - Швейцария - Германия
16:30Олимпик екстра, обзорно предаване
21:30Преследвайки златото, обзорно предаване
21:35Кубът, коментар на специалиста

Евроспорт 2

05:00Хокей на лед (мъже), плейоф - САЩ - Словакия
09:30Хокей на лед (мъже), плейоф - Словения - Норвегия
14:00Хокей на лед (мъже), плейоф - Финландия - Корея
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