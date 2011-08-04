ТОТО-ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, ТИРАЖ №14 ТОТО 2



"6 от 49"



Числа: 5, 11, 22, 29, 36, 40. Печалби: 6 - няма, 5 - 14 по 2008.70 лв., 4 - 485 по 58.00 лв., 3 - 9722 по 4.10 лв. ДЖАКПОТ: 4 388 487.48 лв.







"6 от 42"



Числа: 4, 9, 19, 32, 36, 42. Печалби: 6 - няма, 5 - 21 по 564.60 лв., 4 - 569 по 20.80 лв., 3 - 7774 по 2.20 лв. ДЖАКПОТ: 829 891.04 лв.







"5 от 35"



I теглене: 8, 14, 15, 17, 19. Печалби: 5 - 2 по 13 397.30 лв., 4 - 254 по 92.30 лв., 3 - 8264 по 4.10 лв.; II теглене: 4, 27, 30, 31, 34. Печалби: 5 - 1 по 26 794.60 лв., 4 - 278 по 84.30 лв., 3 - 8775 по 3.80 лв.







"Тото Джокер"



Позиция: 2, 5, 6. Цифра: 2, 8, 8. Печалби: 3 - 19 по 1354.90 лв., 2 - 1903 по 13.50 лв. ДЖАКПОТ: няма.







"Зодиак"



Числа: 7, 18, 35, 40, 50. Зодия: 6. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - няма, 4 - 4 по 500.00 лв., 3+1 - 12 по 100.00 лв., 3 - 168 по 10.00 лв., 2+1 - 223 по 5.00 лв., 1+1 - 1443 по 1.50 лв., 2 - 2725 по 0.80 лв., 0+1 - 2467 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.







"Рожден ден"



Година: 05; Месец: 04; Дата: 15; Ден: 4. Печалби: група 1 - няма, група 2 - 1 по 553.30 лв., група 3 - няма, група 4 - 1 по 276.70 лв., група 5 - 2 по 138.30 лв., група 6 - 5 по 44.30 лв., група 7 - 8 по 34.60 лв., група 8 - 28 по 7.90 лв., група 9 - 53 по 6.30 лв., група 10 - 122 по 3.20 лв., група 11 - 129 по 3.40 лв., група 12 - 297 по 1.90 лв., група 13 - 554 по 2.10 лв., група 14 - 1461 по 1.30 лв., група 15 - 3187 по 0.97 лв. ДЖАКПОТ: 31 897.46 лв.







ТОТО 1



"13 срещи"



Знаци: Х, 2, 1, 2, 1, Х, 2, 1, 2, 2, 1, 2, Х. Печалби: 13 - няма, 12 - 44 по 13.90 лв., 11 - 386 по 2.00 лв., 10 - 1851 по 0.58 лв. ДЖАКПОТ: 1621.11 лв.







"12 тип 1Х2"



Знаци: 2, 1, 1, 2, 1, Х, Х, 1, 2, Х, Х, Х. Печалби: 12 - няма, 11 - 2 по 76.30 лв. ДЖАКПОТ: 152.50 лв.







"10 от 10"



Знаци: 2, 1, 1, 1, Х, Х, Х, 2, 1, 1. Печалби: 10 - няма. ДЖАКПОТ: 854.30 лв.



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