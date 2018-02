"Три билборда извън града" взе наградата БАФТА Драмата на британския режисьор Мартин Макдона "Три билборда извън града" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) получи наградата на Британската академия за филмово и телевизионно изкуство (БАФТА) в категорията "Най-добър филм". Това стана известно на 71-вата церемония по връчването на наградите, която се провежда в неделя в Лондон.



Този филм, който бе удостоен с редица престижни награди, бе предложен в девет категории. Победи в четири от тях - сред които "Най-добра женска роля" за Франсис Макдорманд, "Най-добър оригинален сценарий" и "Най-добра мъжка поддържаща роля" за Сам Рокуел.



Сред наградите за "Три билборда ..." са четири "Златни глобуса", три премии на Актьорската гилдия в САЩ, приз за най-добър сценарий на Венецианския кинофестивал и зрителската награда на фестивала в Сан Себастиян. За "Оскар" номинациите са в 7 категории.



Другият главен претендент за „бронзовите маски” е романтичната фентъзи драма на мексиканския режисьор Гилермо дел Торо „Формата на водата”. /БГНЕС

