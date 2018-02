Най-мрачният час

Angel Kandiloto 18 Февруари 2018 20:04 Those heroes that shed their blood and lost their lives ... You are now lying in the soil of a friendly country. Therefore rest in peace. There is no difference between the Johnnies and the Mehmets to us where they lie side by side here in this country of ours ... You, the mothers who sent their sons from faraway countries, wipe away your tears; your sons are now lying in our bosom and are in peace. After having lost their lives on this land they have become our sons as well.

Думите са написани на мемориала в Анзак Ков , част от речта произнесена от Мустафа Кемал. Сега великия султан Ердоган иска да махне паметника .

Чърчил или как му беше там името и титлата е пратил австралийци и канадци на сигурна смърт .