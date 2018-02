Фестивалът в Балчик ще праща късометражки за "Оскар" Снимка: архив "Сега" Фестивалът In The Palace вече 14 поредни години се провежда в Ботаническата градина и Двореца в Балчик, от който идва и името му.



Това означава, че най-добрият късометражен игрален и най-добрият късометражен анимационен филм от международната селекция, както и победителят в националната ни надпревара ще имат възможността да влязат за разглеждане и да се борят за номинациите "Оскар" още за 91-вото връчване на наградите догодина. Това е първият български фестивал, който получава подобно признание.



"В Двореца" се провежда по традиция в двореца на Мария Румънска, сега музей, и Ботаническата градина в Балчик в последната седмица на месец юни (23-30 юни). Наред с прожекциите на селектираните творби, избирани ежегодно от над 3000 заявки от цял свят, събитието е обогатено с редица интригуващи изненади и акценти.



Категориите, в които се провежда основната надпревара за най-добър късометражен филм, са четири: игрален, документален, анимационен и експериментален, а наградният фонд се равнява на 10 000 евро в злато. Крайният срок за изпращане на заявки е 15 март, а селектираните творби ще бъдат обявени на 1 май.



Допълнителен успех за In The Palace донесе и участието със собствен щанд на Пазара на филмовата индустрия, организиран от Международния фестивал за късометражно кино в Клермон-Феран от 2 до 10 февруари, който е най-престижният форум за кратки филмови форми в Европа. В състезателната програма участваше "Срам" на българския режисьор Петър Крумов, който фестивалът "Клермон-Феран" отличи като своята номинация за Европейските филмови награди.



Утвърденият вече Фестивал за късометражно кино в Балчик - "В Двореца" (In The Palace), получи чудесна новина в навечерието на своето 15-о издание. От тази година фестивалът е одобрен официално от Филмовата академия в САЩ да изпраща за разглеждане от комисията победителите си в три категории.Това означава, че най-добрият късометражен игрален и най-добрият късометражен анимационен филм от международната селекция, както и победителят в националната ни надпревара ще имат възможността да влязат за разглеждане и да се борят за номинациите "Оскар" още за 91-вото връчване на наградите догодина. Това е първият български фестивал, който получава подобно признание."В Двореца" се провежда по традиция в двореца на Мария Румънска, сега музей, и Ботаническата градина в Балчик в последната седмица на месец юни (23-30 юни). Наред с прожекциите на селектираните творби, избирани ежегодно от над 3000 заявки от цял свят, събитието е обогатено с редица интригуващи изненади и акценти.Категориите, в които се провежда основната надпревара за най-добър късометражен филм, са четири: игрален, документален, анимационен и експериментален, а наградният фонд се равнява на 10 000 евро в злато. Крайният срок за изпращане на заявки е 15 март, а селектираните творби ще бъдат обявени на 1 май.Допълнителен успех за In The Palace донесе и участието със собствен щанд на Пазара на филмовата индустрия, организиран от Международния фестивал за късометражно кино в Клермон-Феран от 2 до 10 февруари, който е най-престижният форум за кратки филмови форми в Европа. В състезателната програма участваше "Срам" на българския режисьор Петър Крумов, който фестивалът "Клермон-Феран" отличи като своята номинация за Европейските филмови награди. 122