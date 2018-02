Руски медалист в Пьонгчанг е заподозрян в употреба на допинг Дано да е грешка, иначе ще е катастрофа, надява се президентът на кърлинг федерацията СНИМКА: ЕПА/БГНЕС Александър Крушелницкий



Сайтът Inside the Games потвърждава, че положителната допинг проба е на Крушелницкий, който спечели бронз в Пьонгчанг заедно със съпругата си Анастасия Бризгалова. Все още не е ясно кога точно е дадена пробата, като някои издания твърдят, че е по време на игрите, а други - преди началото на олимпиадата. Inside the Games твърди, че Крушелницкий се е оправдал със свой съотборник, който му сипал мелдоний в чашата, тъй като бил ядосан, че не е попаднал в състава. Пред "РИА Новости" състезателят каза, че "не знае нищо" за положителна проба.



Президентът на руската федерация по кърлинг Дмитрий Свишчев се надява все пак да има грешка: "Дано да е само слух. Има три опции в случая. Едната е да го е взел умишлено, но тогава няма глава. Втората опция е провокация, някой да е сипал мелдония. Третата е да е останал мелдоний от времето, когато все още бе разрешена употребата му. Но минаха две години оттогава. Дано да е грешка, иначе ще е катастрофа."



Андрей Созин, вицепрезидент на федерацията, пък обясни, че вярва на състезателя, треньорите и докторите на тима. Той не вижда причина в употреба на точно този допинг: "Кърлингът не е спорт, в който са ти нужни сила и скорост. Нужно ти е внимание, а мелдоният не помага за това."



