ПРИЗЬОРИТЕ

Ски алпийски дисциплини



Супер-Г (жени): 1. Естер Ледецка (Чех) - 1:21.11 мин., 2. Анна Файт (Ав) -1:21.12, 3. Тина Вайратер (Лихт) - 1:21.22.



Гигантски слалом (мъже): 1. Марсел Хиршер (Ав) - 2:18.04 мин., 2. Хенрик Кристоферсен (Нор) - 2:19.31, 3. Алекси Пинтюро (Фр) - 2:19.35







Биатлон



12.5 км, масов старт (жени): 1. Анастасия Кузмина (Слвк) - 35:23.0 (1 гр.), 2. Дария Домрачова (Блрс) - 35:41.8 (1 гр.), 3. Тирил Екхоф (Нор) - 35:50.7 (2 гр.).



15 км, масов старт (мъже): 1. Мартен Фуркад (Фр) - 35:47.3 (2 гр), 2. Симон Шемп (Гер) - 35:47.3 (2 гр.), 3. Емил Свендсен (Нор) - 35:58.5 (2 гр.).







Ски бягане



Щафета 4х5 км (жени): 1. Норвегия (Остберг, Якобсен, Хага, Бьорген) - 51:24.3 мин., 2. Швеция (Хааг, Кала, Андерсон, Нилсон) - 51:26.3, 3. ОСР (Непряева, Белорукова, Седова, Нечаевская) - 52:07.6.



Щафета 4х10 км (мъже): 1. Норвегия (Тьонсет, Сундби, Кругер, Клаебо) - 1:33:04.9 ч., 2. ОСР (Ларков, Болшунов, Червоткин, Спицов) - 1:33:14.3, 3. Франция (Гаяр, Манифика, Парис, Бакшайдер) - 1:33:41.8.







Фигурно пързаляне



Мъже: 1. Юзуру Ханю (Яп) - 317.85 т., 2. Шома Уно (Яп) - 306.90, 3. Хавиер Фернандес (Исп) - 305.24.







Ски скокове



Голяма шанца (мъже): 1. Камил Стох (Пол) - 285.7 т. (135 и 136.5 м), 2. Андреас Велингер (Гер) - 282.3 (135.5 и 142 м), 3. Роберт Йохансон (Нор) - 275.3 (137.5 и 134.5 м)...35. Владимир Зографски - 105.9 (119.5 м)







Скелетон



Жени: 1. Лизи Ярнолд (Вбр) - 3:27.28 мин., 2. Жаклин Льолинг (Гер) - 3:27.73, 3. Лора Дийс (Вбр) - 3:27.90.







Шорттрек



1000 м (мъже): 1. Самуел Жирар (Кан) - 1:24.650 мин., 2. Джон-Хенри Кругър (САЩ) - 1:24.864, 3. Ира Сео (Кор) - 1:31.619.



1500 м (жени): 1. Минджеон Чои (Кор) - 2:24.948 мин., 2. Джиню Ли (Кит) - 2:25.703, 3. Ким Бутен (Кан) - 2:25.834.







Ски свободен стил



Слоупстайл (мъже): 1. Ойстейн Браатен (Нор) - 95.00 т., 2. Ник Гопер (САЩ) - 93.60, 3. Алекс Бьолио-Маршан (Кан) - 92.40.



Акробатика (мъже) - 1. Олександър Абраменко (Укр) - 128.51 т., 2. Цзюнцзян Цзя (Кит) - 128.05, 3. Иля Буров (Рус) - 122.17.







Кънки бягане



500 м (жени): 1. Нао Кодайра (Яп) - 36.94 (олимпийски рекорд), 2. Сан-Хва Ли (Кор) - 37.33, 3. Каролина Ербанова (Чех) - 37.34.







