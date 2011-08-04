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СПОРТ

Камбуров вече е №2 в историята

Попадението на Мартин Камбуров в 90-ата мин., с което той оформи победата на "Берое" с 4:1 над "Черно море" във Варна", стана негово 197-о изобщо в елита. Така той задмина Наско Сираков и е вече еднолично на второто място при голмайсторите в А група и Първа лига. Начело е Петър Жеков с 253 гола.

37-годишният Камбуров, който вече има 8 попадения този сезон, бе похвален от треньора на "Берое" Александър Томаш: "Това още веднъж показва, че във футбола няма млади и стари, а можещи и неможещи - отдадени хора, които работят."

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