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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, XХI КРЪГ

"Лудогорец"4:1"Славия"
(Кешерю 24, 35, Анисе 37, Вандерсон 52; Ст. Велев 33)

"Локо" (Пд)1:0"Пирин"
(Бакалов 29)

"Етър"3:3"Септември"
(Д. Младенов 19, Ив. Петков 31, Батрович 44; М. Тошев 58-д, 71, Гади 62)

"Верея"0:5"ЦСКА-София"
(Каранга 3, 62, Енрике 16, Алберг 78, Бланко 89)

"Черно море"1:4"Берое"
(Рад. Василев 5; Еуженио 26, 38, 44, Камбуров 90)

"Левски"снощи"Ботев"

"Витоша"днес"Дунав"
(17.30 ч., по "Диема спорт")

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"163249:1151
2. "ЦСКА-СОФИЯ"155152:1250
3. "ЛЕВСКИ"116328:939
4. "БЕРОЕ"107429:2237
5. "БОТЕВ"88433:2332
6. "ВЕРЕЯ"94821:2631
7. "ЛОКОМОТИВ"75919:3126
8. "ЧЕРНО МОРЕ"741020:2425
9. "СЛАВИЯ"66928:3324
10. "СЕПТЕМВРИ"731119:3624
11. "ЕТЪР"471020:3319
12. "ПИРИН"471016:2319
13. "ДУНАВ"361113:3015
14. "ВИТОША"051510:445

ГОЛМАЙСТОРИ
19 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
12 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
11 гола - Педро Еуженио ("Берое");
9 гола - Фернандо Виана ("Ботев");
8 гола - Мартин Камбуров ("Берое"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София");
7 гола - Мартин Тошев ("Септември"), Върджил Мисиджан и Марселиньо ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия");
6 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Станислав Костов ("Пирин"), Алиун Бадара ("Етър"), Борис Галчев ("Септември"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Мирослав Будинов ("Дунав");
5 гола - Крис Гади ("Септември"), Иван Минчев ("Славия"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Лъчезар Балтанов и Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Сержиу Буш ("Левски");
4 гола - Иван Петков ("Етър"), Дуде Н'Донгала ("Ботев"), Галин Иванов ("Славия"), Григор Долапчиев ("Витоша");
3 гола - Васил Шопов и Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес и Васил Панайотов ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Вандерсон, Абел Анисе, Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Георги Илиев ("Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив");
2 гола - Стефан Велев, Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Исмаил Иса ("Верея"), Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Роман Прохазка ("Левски");

В следващия кръг - 23 февруари (петък), 17.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Черно море" (по "Диема спорт"); 24 февруари (събота), 13 ч.: "Дунав" - "Верея" (по "Диема"); от 15 ч.: "Берое" - "Етър" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Септември" (Сф - "Левски" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); 25 февруари (неделя), 15 ч.: "Пирин" - "Витоша" (Бистрица) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Славия" - "Локомотив" (Пд) (по "Диема спорт); 26 февруари (понеделник), 17.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Лудогорец" (по "Диема спорт").

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