СТАТИСТИКА



"Лудогорец" 4:1 "Славия" (Кешерю 24, 35, Анисе 37, Вандерсон 52; Ст. Велев 33)



"Локо" (Пд) 1:0 "Пирин" (Бакалов 29)



"Етър" 3:3 "Септември" (Д. Младенов 19, Ив. Петков 31, Батрович 44; М. Тошев 58-д, 71, Гади 62)



"Верея" 0:5 "ЦСКА-София" (Каранга 3, 62, Енрике 16, Алберг 78, Бланко 89)



"Черно море" 1:4 "Берое" (Рад. Василев 5; Еуженио 26, 38, 44, Камбуров 90)



"Левски" снощи "Ботев"

"Витоша" днес "Дунав" (17.30 ч., по "Диема спорт")



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 16 3 2 49:11 51 2. "ЦСКА-СОФИЯ" 15 5 1 52:12 50 3. "ЛЕВСКИ" 11 6 3 28:9 39 4. "БЕРОЕ" 10 7 4 29:22 37 5. "БОТЕВ" 8 8 4 33:23 32 6. "ВЕРЕЯ" 9 4 8 21:26 31 7. "ЛОКОМОТИВ" 7 5 9 19:31 26 8. "ЧЕРНО МОРЕ" 7 4 10 20:24 25 9. "СЛАВИЯ" 6 6 9 28:33 24 10. "СЕПТЕМВРИ" 7 3 11 19:36 24 11. "ЕТЪР" 4 7 10 20:33 19 12. "ПИРИН" 4 7 10 16:23 19 13. "ДУНАВ" 3 6 11 13:30 15 14. "ВИТОША" 0 5 15 10:44 5

ГОЛМАЙСТОРИ

19 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");

12 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

11 гола - Педро Еуженио ("Берое");

9 гола - Фернандо Виана ("Ботев");

8 гола - Мартин Камбуров ("Берое"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София");

7 гола - Мартин Тошев ("Септември"), Върджил Мисиджан и Марселиньо ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия");

6 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Станислав Костов ("Пирин"), Алиун Бадара ("Етър"), Борис Галчев ("Септември"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Мирослав Будинов ("Дунав");

5 гола - Крис Гади ("Септември"), Иван Минчев ("Славия"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Лъчезар Балтанов и Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Сержиу Буш ("Левски");

4 гола - Иван Петков ("Етър"), Дуде Н'Донгала ("Ботев"), Галин Иванов ("Славия"), Григор Долапчиев ("Витоша");

3 гола - Васил Шопов и Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес и Васил Панайотов ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Вандерсон, Абел Анисе, Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Георги Илиев ("Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив");

2 гола - Стефан Велев, Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Исмаил Иса ("Верея"), Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Роман Прохазка ("Левски");



В следващия кръг - 23 февруари (петък), 17.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Черно море" (по "Диема спорт"); 24 февруари (събота), 13 ч.: "Дунав" - "Верея" (по "Диема"); от 15 ч.: "Берое" - "Етър" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Септември" (Сф - "Левски" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); 25 февруари (неделя), 15 ч.: "Пирин" - "Витоша" (Бистрица) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Славия" - "Локомотив" (Пд) (по "Диема спорт); 26 февруари (понеделник), 17.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Лудогорец" (по "Диема спорт").



ПЪРВА ЛИГА, XХI КРЪГ(Кешерю 24, 35, Анисе 37, Вандерсон 52; Ст. Велев 33)(Бакалов 29)(Д. Младенов 19, Ив. Петков 31, Батрович 44; М. Тошев 58-д, 71, Гади 62)(Каранга 3, 62, Енрике 16, Алберг 78, Бланко 89)(Рад. Василев 5; Еуженио 26, 38, 44, Камбуров 90)(17.30 ч., по "Диема спорт")КЛАСИРАНЕ 113