Ирански пътнически самолет се разби

brejnev 18 Февруари 2018 15:26 Но реално, техните кораби (в Черно море) - се прострелват от няколко стотин км. И няма как да носят с тях, някакво чудо оръжие - че да повлияят на самолети? Американский ракетный эсминец Ross вошел в Черное море

Разрушителят от клас "Арли Бърк" е въоръжен със система за ПРО "Иджис" и крилати ракети "Томахок".

Tomahawk can be launched from a ship or submarine and can fly into heavily defended airspace 1,000 miles away to conduct precise strikes on high-value targets with minimal collateral damage. Launching the weapon from such a long distance helps to keep sailors out of harm's way.

Това дали подкрепя тезата ти колега?

