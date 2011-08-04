Футболна седмица

19:27 Борисов поиска преференциални цени за въоръжение от Америка и Европа Турският премиер пък пожела извънредна среща с него, за да му благодари

18:01 Държавата се разбърза да поправя хаоса с прехвърлянето на фирми Днес са обнародвани нови промени в закона, които поправят поправката "Манолова", както и декларациите-образци за търговските дружества

17:20 Посланикът на Русия очаква визита на Путин в България тази година Анатолий Макаров обяви, че Русия ще помогне финансово за възстановяването на паметниците, свързани с Руско-турската война.

16:32 Борислав Михайлов бе преизбран за президент на БФС Другият основен кандидат - Любослав Пенев, така и не се завърна на конгреса, след като напусна залата