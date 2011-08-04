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Днес са обнародвани нови промени в закона, които поправят поправката "Манолова", както и декларациите-образци за търговските дружества
Анатолий Макаров обяви, че Русия ще помогне финансово за възстановяването на паметниците, свързани с Руско-турската война.
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СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Събота

Нова спорт

13.00 "Етър" - "Септември" (Сф)

18.00 "Пари Сен Жермен" - "Страсбург"

Диема спорт

15.00 "Верея" - "ЦСКА-София"

17.30 "Черно море" - "Берое"

21.00 "Монпелие" - "Гингам"

Диема спорт 2

14.30 ФА Къп, 1/8-финал: "Шефилд Уенздей" - "Суонзи"

17.00 ФА Къп, 1/8-финал: "Брайтън&Хоул Албиън" - "Ковънтри"

19.30 ФА Къп, 1/8-финал: "Хъдърсфийлд" - "Манчестър Юнайтед"

Диема

17.00 ФА Къп, 1/8-финал: "Уест Бромич" - "Саутхемптън"

РИНГ.БГ

16.00 "Удинезе" - "Рома"

21.45 "Дженоа" - "Интер"

Евроспорт 2

16.30 "Волфсбург" - "Байерн"

19.30 "Шалке 04" - "Хофенхайм"

F+

14.00 "Лас Палмас" - "Севиля"

21.45 "Малага" - "Валенсия"

Sport+

17.15 "Ейбар" - "Барселона"

Mtel Sport 2

16.30 Индия: "Нортийст Юнайтед" - "Керала Бластърс"

20.45 ПСВ "Айндховен" - "Хееренвеен"



Неделя

Диема спорт

12.30 "Локомотив" (Пд) - "Пирин"

15.00 "Лудогорец" - "Славия"

17.30 "Левски" - "Ботев" (Пд)

22.00 "Олимпик" (Марсилия) - "Бордо"

Диема спорт 2

18.00 ФА Къп, 1/8-финал: "Рочдейл" - "Тотнъм"

Нова спорт

14.00 "Норич" - "Ипсуич"

16.00 "Ница" - "Нант"

РИНГ.БГ

13.30 "Торино" - "Ювентус"

16.00 "Наполи" - СПАЛ

21.45 "Милан" - "Сампдория"

Евроспорт 2

16.30 "Аугсбург" - "Щутгарт"

19.00 "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Борусия" (Дортмунд)

Sport+

17.15 "Атлетико" (Мадрид) - "Атлетик" (Билбао)

21.45 "Бетис" - "Реал" (Мадрид)

F+

19.30 "Еспаньол" - "Виляреал"

Mtel Sport 2

15.30 "Фейенорд" - "Хераклес"

17.45 "Цволе" - "Аякс"



Понеделник

Диема спорт

17.30 "Витоша" (Бистрица) - "Дунав"

Диема спорт 2

21.55 ФА Къп, 1/8-финал: "Уигън" - "Манчестър Сити"

Нова спорт

21.45 "Блекбърн" - "Бъри"

Евроспорт

21.30 "Айнтрахт" - "РБ Лайпциг"



Вторник

bTV Action

21.45 Шампионска лига, 1/8-финал: "Челси" - "Барселона"

РИНГ.БГ

21.45 Шампионска лига, 1/8-финал: "Байерн" - "Бешикташ"



Сряда

bTV Action

21.45 Шампионска лига, 1/8-финал: "Севиля" - "Манчестър Юнайтед"

РИНГ.БГ

21.45 Шампионска лига, 1/8-финал: "Шахтьор" (Донецк) - "Рома"



Четвъртък

БНТ1

22.05 Лига Европа, 1/16-финал-реванш: "Милан" - "Лудогорец"

БНТ HD

20.00 Лига Европа: 1/16-финал-реванш

bTV Action

20.00 Лига Европа: 1/16-финал-реванш

22.05 Лига Европа: 1/16-финал-реванш

РИНГ.БГ

20.00 Лига Европа: 1/16-финал-реванш

22.05 Лига Европа: 1/16-финал-реванш



Петък

Диема спорт

17.30 "ЦСКА-София" - "Черно море"

Диема спорт 2

21.45 "Страсбург" - "Монпелие"

Нова спорт

21.45 "Хъл Сити" - "Шефилд Юнайтед"

Евроспорт 2

21.30 "Майнц 05" - "Волфсбург"

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