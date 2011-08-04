Футболна седмица

Събота
Нова спорт
13.00 "Етър" - "Септември" (Сф)
18.00 "Пари Сен Жермен" - "Страсбург"
Диема спорт
15.00 "Верея" - "ЦСКА-София"
17.30 "Черно море" - "Берое"
21.00 "Монпелие" - "Гингам"
Диема спорт 2
14.30 ФА Къп, 1/8-финал: "Шефилд Уенздей" - "Суонзи"
17.00 ФА Къп, 1/8-финал: "Брайтън&Хоул Албиън" - "Ковънтри"
19.30 ФА Къп, 1/8-финал: "Хъдърсфийлд" - "Манчестър Юнайтед"
Диема
17.00 ФА Къп, 1/8-финал: "Уест Бромич" - "Саутхемптън"
РИНГ.БГ
16.00 "Удинезе" - "Рома"
21.45 "Дженоа" - "Интер"
Евроспорт 2
16.30 "Волфсбург" - "Байерн"
19.30 "Шалке 04" - "Хофенхайм"
F+
14.00 "Лас Палмас" - "Севиля"
21.45 "Малага" - "Валенсия"
Sport+
17.15 "Ейбар" - "Барселона"
Mtel Sport 2
16.30 Индия: "Нортийст Юнайтед" - "Керала Бластърс"
20.45 ПСВ "Айндховен" - "Хееренвеен"
Неделя
Диема спорт
12.30 "Локомотив" (Пд) - "Пирин"
15.00 "Лудогорец" - "Славия"
17.30 "Левски" - "Ботев" (Пд)
22.00 "Олимпик" (Марсилия) - "Бордо"
Диема спорт 2
18.00 ФА Къп, 1/8-финал: "Рочдейл" - "Тотнъм"
Нова спорт
14.00 "Норич" - "Ипсуич"
16.00 "Ница" - "Нант"
РИНГ.БГ
13.30 "Торино" - "Ювентус"
16.00 "Наполи" - СПАЛ
21.45 "Милан" - "Сампдория"
Евроспорт 2
16.30 "Аугсбург" - "Щутгарт"
19.00 "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Борусия" (Дортмунд)
Sport+
17.15 "Атлетико" (Мадрид) - "Атлетик" (Билбао)
21.45 "Бетис" - "Реал" (Мадрид)
F+
19.30 "Еспаньол" - "Виляреал"
Mtel Sport 2
15.30 "Фейенорд" - "Хераклес"
17.45 "Цволе" - "Аякс"
Понеделник
Диема спорт
17.30 "Витоша" (Бистрица) - "Дунав"
Диема спорт 2
21.55 ФА Къп, 1/8-финал: "Уигън" - "Манчестър Сити"
Нова спорт
21.45 "Блекбърн" - "Бъри"
Евроспорт
21.30 "Айнтрахт" - "РБ Лайпциг"
Вторник
bTV Action
21.45 Шампионска лига, 1/8-финал: "Челси" - "Барселона"
РИНГ.БГ
21.45 Шампионска лига, 1/8-финал: "Байерн" - "Бешикташ"
Сряда
bTV Action
21.45 Шампионска лига, 1/8-финал: "Севиля" - "Манчестър Юнайтед"
РИНГ.БГ
21.45 Шампионска лига, 1/8-финал: "Шахтьор" (Донецк) - "Рома"
Четвъртък
БНТ1
22.05 Лига Европа, 1/16-финал-реванш: "Милан" - "Лудогорец"
БНТ HD
20.00 Лига Европа: 1/16-финал-реванш
bTV Action
20.00 Лига Европа: 1/16-финал-реванш
22.05 Лига Европа: 1/16-финал-реванш
РИНГ.БГ
20.00 Лига Европа: 1/16-финал-реванш
22.05 Лига Европа: 1/16-финал-реванш
Петък
Диема спорт
17.30 "ЦСКА-София" - "Черно море"
Диема спорт 2
21.45 "Страсбург" - "Монпелие"
Нова спорт
21.45 "Хъл Сити" - "Шефилд Юнайтед"
Евроспорт 2
21.30 "Майнц 05" - "Волфсбург"
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