НАКРАТКО

Първа лига



XXI кръг - днес (17 февруари), 13 ч.: "Етър" - "Септември" (Сф) (съдия Драгомир Драганов) (по "Нова спорт"); 15 ч.: "Верея" - "ЦСКА-София" (Ивайло Стоянов) (по "Диема спорт"); 17,30 ч.: "Черно море" - "Берое" (Стефан Апостолов) (по "Диема спорт"); утре (18 февруари), 12,30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Пирин" (Бл) (Николай Йорданов) (по "Диема спорт"); 15 ч.: "Лудогорец" - "Славия" (Никола Попов) (по "Диема спорт"); 17,30 ч.: "Левски" - "Ботев" (Пд) (Станислав Тодоров) (по "Диема спорт"); понеделник (19 феверуари), 17,30 ч.: "Витоша" - "Дунав" (Волен Чинков) (по "Диема спорт").







Лига Европа



1/16-финали, първи мачове: "Лудогорец" - "Милан" 0:3 (Кутроне 45, Родригес 64-д, Борини 90), "Астана" - "Спортинг" 1:3 (Tомасов 7; Фернандеш 48-д, Мартинш 50, Думбия 56), "Борусия" (Д) - "Аталанта" 3:2 (Шюрле 30, Батшуай 65; Иличич 51, 56), "Ница" - "Локомотив" (М) 2:3 (Балотели 4, 28-д; Фернандеш 45-д. 69, 87), "Спартак" (М) - "Атлетик" (Б) 1:3 (Адриано 60; Адурис 22, 39, Рико 45), "Реал Сосиедад" - РБ (Залцбург) 2:2 (Одриосола 57, Янузай 80; Оярсабал 27-авт, Минамино 90), "Йостерсунд" - "Арсенал" 0:3 (Монреал 13, Папаянопулос 24-авт, Йозил 58), "Олимпик" (М) - "Брага" 3:0 (Жермен 4, 69, Товен 74), "Копенхаген" - "Атлетико" (М) 1:4 (Фишер 15; Саул 21, Гамейро 37, Гризман 71, Витоло 77), АЕК - "Динамо" (К) 1:1 (Айдаревич 80; Циганков 19), "Селтик" - "Зенит" 1:0 (Макгрегър 78), "Наполи" - РБ (Лайпциг) 1:3 (Унас 52; Вернер 61, 90, Брума 74), "Олимпик" (Л) - "Виляреал" 3:1 (Ндомбеле 46, Фекир 49, Депай 82; Форналс 63), "Партизан" - "Виктория" 1:1 (Тавамба 58; Резник 81), ФКСБ - "Лацио" 1:0 (Гнохере 29).