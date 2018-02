Стрелецът от Флорида повтарял масово убийство от 1966-а

basketkase 16 Февруари 2018 14:33 Междувременно стана ясно, че той е бил свързан с бялата националистическа военизирана група "Република Флорида". На сайта на "Република Флорида" групата се самоопределя като "организация за защита на гражданските права на белите", чиято цел е да създаде бяла етническа държава във Флорида. Междувременно май това е фалшива новина:

Sheriff Says “No Known Ties” Between Florida Shooter and White Supremacist Group



https://slate.com/news-and-politics/2018/02/law-enforcement-reports-no-known-ties-between-nikolas-cruz-and-white-supremacist-group-republic-of-florida.html



Това, че някой ви се е обадил по телефона и ви е казал нещо не значи, че е истина.



