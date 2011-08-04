ПРИЗЬОРИТЕ

Ски алпийски дисциплини
Спускане (мъже): 1. Аксел Лунд Свиндал (Нор) - 1:40,25 мин.; 2. Киетил Янсруд (Нор) - 1:40,37; 3. Беат Фойц (Швейц) - 1:40,43;
Гигантски слалом (жени): 1. Микаела Шифрин (САЩ) - 2:20,02 мин.; 2. Рагнхилд Мовинкел (Нор) - 2:20,41; 3. Федерика Бриньоне (Ит) - 2:20,48; ... 40. Мария Киркова - 2:32,77.
Ски бягане
10 км св. стил (жени): 1. Рагнхилд Хага (Нор) - 25:00,5 мин.; 2. Шарлоте Кала (Шв) - 25:20,8; 3. Марит Бьорген (Нор) и Криста Пармакоски (Фин) - 25:32,4; ... 66. Антония Григорова - 29:32,8.
Сноуборд
Крос (мъже): 1. Пиер Волтие (Фр); 2. Джарид Хюз (Авл); Рехино Ернандес (Исп).
Биатлон
20 км индивидуално (мъже): 1. Йоханес Тингнес Бьо (Нор) - 48:03,8 мин. (2 гр.); 2. Яков Фак (Слвн) - 48:09,3 (0); 3. Доминик Ландертингер (Ав) - 48:18,0 (0); ... 19. Владимир Илиев - 50:25,9 (3); ... 25. Красимир Анев - 50:41,8 (1); ... 43. Димитър Герджиков - 52:12,0 (3); ... 71. Антон Синапов - 54:48,4 (5);
15 км индивидуално (жени): 1. Хана Йоберг (Шв) - 41:07,2 мин. (0 гр.); 2. Анастасия Кузмина (Слвк) - 41:31,9 (2); 3. Лаура Далмайер (Гер) - 41:48,4 (1); ... 53. Даниела Кадева - 46:52,7 (3); ... 77. Стефани Попова - 50:20,3 (5); ... 79. Десислава Стоянова - 50:25,9 (7); ... 82. Емилия Йорданова - 50:56,3 (6).
Фигурно пързаляне
Спортни двойки: 1. Альона Савченко/Бруно Масо (Гер) - 235,90 т.; 2. Суей Уъндзин/Хан Цун (Кит) - 235,47; 3. Мегън Дюамел/Ерик Радфорд (Кан) - 230,15.
Кънки бягане
10 000 м (мъже): 1. Тед-Ян Блумен (Кан) - 12:39,77 мин. (ол. рек.); 2. Йорит Бергсма (Хол) - 12:41,98; 3. Никола Тумолеро (Ит) - 12:54,32.
Шейни
Щафета (отборно): 1. Германия (Натали Гайзенбергер, Йоханес Лудвиг, Тобиас Вендл/Тобиас Арлт) - 2:24,517 мин.; 2. Канада (Алекс Гъф, Сам Едни, Тристан Уокър/Джъстин Снит) - 2:24,872; 3. Австрия (Маделайне Егле, Давид Глайршер, Петер Пенц/Георг Фишлер) - 2:24,988.
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