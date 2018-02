Русия призна за загинали руснаци в Сирия при удари на САЩ

15 Февруари 2018 17:01



Д-р Тормозчиян

15 Фев 2018 16:40



Не е за хора със слаби нерви.

The U.S. counterattack involved the use of F-15 fighter jets, B-52 bombers, AC-130 gunships and Apache combat helicopters as well as MQ-9 Reaper drones.

Едно е сигурно - че не е предназначено за военни специалисти или за хора грамотни във военната област.Предназначено е за емоционално лабилни и обременени на генетчино равнище с русофобия хора.Достатъчно е за специлиста да чуе, че 4 вертолета са действали на "карусель" и то с едрокалибрени картечници за да разбере, че всичко това е "чушь собачья"Защото, първо, вертолет "Аpache" няма никаква картечница и второ, янките не прилагат въпросния способ за бойно използване на тези вертолети.А откъде зная, че са били Апачи ли? Ами те сами си го казаха: