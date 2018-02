Грузински снайперисти си признаха за разстрелите на Майдана в Киев

15 Февруари 2018 13:58

Unanswered Question. Why are Katchanovski writings and Micalessin’s Canale 5 Interviews which reveal the “unspoken truth” regarding the February 2014 Kiev Euromaidan coup d’Etat not the object of mainstream news coverage?



Media Omission constitutes a tacit instrument of war propaganda. Our Thanks to Oriental Review for bringing this important issue to the attention of the Independent media.



Michel Chossudovsky, Global Research, November 25, 2017



http://orientalreview.org/wp-content/uploads/2015/09/Snipers_Massacre_on_the_Maidan_in_Ukraine_APSA_Conference.pdfEто едно изследване на Иван Качановски от университета в Отава, който през 2015 г. твърди същото, както и италианският журналист без да разполага с показанията на грузинците.Ето още една публикация на канадския Глобъл рисърч, която ръзсъждава върху двете публикации - на Качановски и Микалесин и задава следния въпрос: