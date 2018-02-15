The Guardian: 15 души от частна руска военна групировка са убити при експлозия в Сирия

15 Февруари 2018 13:43

Д-ре, случайно да си ходил войник? И да ти е известна числеността на една рота?

ПО ПОВОДУ РАСШИФРОВКИ ВИДЕО О "ПОСЛЕДНЕМ БОЕ "ЧВК ВАГНЕРА"



https://polynkov.livejournal.com/1774044.html

Прошу простить за то, что обнадежил, но расшифровки не будет. Боюсь, что детальный разбор интервью может вывести на человека, с которым я разговаривал.

Но поскольку вопросов много, отмечу основные важные моменты.

1. Это было не ЧВК в общем понимании этого слова. Люди подписывали контракт с кампанией «Евро полис» и шли по гражданским специальностям, как слесари, геодезисты, топографисты и так далее.

2. В операции участвовало три штурмовых отряда. «Весна» - бывшие «Карпаты», который состоял из жителей Донбасса и россиян, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе. 2 отряд и 5-й. Не уставные роты по 121 человек, а штурмовых отряда. Штат каждого из них – 350 человек. В каждом их отрядов была своя техника, такие как зушки на уралах и брдм. Так же в операции участвовала броннегруппа с танками Т-72 и артдивизион из М-30. Обещали прикрытие ПВО, но его не было. Местных в составе колонны практически не было. Непосредственно объекты штурмовала «Весна». 2-й и 5-й отряд стояли в колонне на подходе, ожидая команды. Почти сразу после начала штурма начался артобстрел. Связи долгое время не было. Источник говорит, что минометы 120-е но может и ошибаться. Потом был ракетно-бомбовый удар. Точность попадания запредельная. На глазах источника ракета точно попала в БРДМ. Около четырех часов утра остатки колонны утюжили вертушки. На выходе остатки подразделений снова накрали ракетно-бомбовым ударом. Обратно на переправу из всей бронегруппы добрался только один танк. Артдивизион весь остался там. У одного расчета было попадание прямо в бк.

3. О потерях источник говорит, что из его отряда погибли более двухсот человек. И это учитывая то, что его отряд не принимал участие в штурме. На этом основании, я легко верю в цифру 600 погибших.

4. Бортов с раненными было много. Везли не только в Москву и МО, но и Питер и Ростов. Надо отдать должное. Эвакуация была оперативная (в чем были в том и привозили) и лечение на высоком уровне.

5. По поводу фото и видео. Всем кто подписал контракт строгий запрет на съемку. В смартфоны устанавливают специальную программу, которая блокирует диктофон и камеру.

Ходил съм, ама това не е редовна армия, а ЧВК, с друга организация. Тук е обяснено най-добре:https://polynkov.livejournal.com/1774302.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social