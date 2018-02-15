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The Guardian: 15 души от частна руска военна групировка са убити при експлозия в Сирия

 
15 души, членове на частна руска военна групировка, са убити при експлозия в Сирия, пише вестник Guardian, цитиран от Фокус. Британското издание се позовава на данни от базираната в Лондон Сирийска обсерватория за човешки права. Според разпространеното съобщение, цитирано от агенция „Франс прес“, групата е била съставена от подкрепящи сирийския режим бойци и руски частни наемници. Взривът е прогърмял в оръжеен склад на руската компания, като освен 15-те нейни служители са загинали и още осем души от подкрепящите Башар Асад сили. Инцидентът е станал в провинция Деир ез-Зор. Не е съобщена причината за взрива.

Само седмица по-рано смесен отряд от подкрепящи режима сили и руска частна военна компания се сблъскаха с подкрепяните от САЩ „Сирийските демократични сили“. Произшествието стана недалеч от мястото на сблъсъка, където се намират и едни от най-големите нефтени полета в Сирия, в момента контролирани от Сирийските демократични сили.
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15 Февруари 2018 11:33
Британското издание се позовава на данни от базираната в Лондон Сирийска обсерватория за човешки права.
15 Февруари 2018 11:35
Российский аналог SWIFT спасет ЕАЭС от западных санкций

Российский аналог SWIFT спасет ЕАЭС от западных санкций | Русская весна
15.02.2018 - 12:26
Российский сервис по передаче финансовых сообщений (СПФС), который был создан Банком России, выйдет за рубеж — к нему могут подключиться иностранные банки и компании из стран Евроазиатского экономического союза (ЕАЭС).

Такой шаг приведет к усилению безопасности и снизит зависимость России от западных систем и санкций.

http://rusvesna.su/economy/1518686809
15 Февруари 2018 11:48
Нищо не разбрах от "новината".
В Сирия се воюва, а британски вестник съобщава, че имало взрив, ами какво да има, война е.
Ама много са тъпи тия.
15 Февруари 2018 11:55
Нищо не разбрах от "новината".
"новината" е, че има убити руснаци.
Тръгва от един лондонски дрешник, минава през лондонска газета и нататък по веригата.

Изглежда ихтамнет-овците правят големи поразии на нашите хора щом започнаха да ги избиват в промишлено количество по вестниците.
Един Рамбо 5 могат да щракнат както е тръгнало.
15 Февруари 2018 11:57
Почему Россия не признает ЧВК «Вагнер»
Политическое лицемерие и провоцирует конфликт с США, и защищает от его эскалации
14 февраля 00:34

Политическое лукавство российской власти, уже не первый раз отказывающейся признавать в гибнущих в военных конфликтах за пределами страны россиянах «своих», достигло на этой неделе новых высот. На этот раз и повод исключительный: впервые со времен вьетнамской войны произошло прямое столкновение россиян с американцами. Но в ситуации, когда даже чисто дипломатические стычки вроде снятия американцами флага с генконсульства в Сан-Франциско становятся поводом для бурной ответной реакции, отказ российских властей от признания погибших «своими» означает возможность избежать глобального, с непредсказуемыми последствиями обострения отношений с США – вплоть до того, что самые радикальные комментаторы называют возможностью новой войны.
Российское Минобороны открестилось от погибших на следующий же день после столкновения, назвав их «сирийскими ополченцами» (цитата по «Интерфаксу» и заявив, что российских военных в этом районе не было. Дмитрий Песков сообщил, что не имеет сведений «о других россиянах» в Сирии.

Налицо эволюция официального лукавства в гибридных войнах: прежде Москва отрицала участие своих военнослужащих в конфликте в Донбассе (как и факт их гибели и пленения), называя их «отпускниками», теперь отрицает и присутствие российских ЧВК в Сирии. Сирийская война активизировала применение «солдат удачи» – по сути, использование в конфликте в интересах страны людей с неопределенным статусом. Это отчасти развязывает Москве руки и дает возможность продолжать делать вид, что активные боевые действия в Сирии после объявления о победе завершены.

Лицемерие власти отчасти купирует эту опасность, но, отказываясь соблюдать принцип «своих не бросаем» (пусть даже имея формальное право), Кремль уничтожает образ защитника всех россиян: сама формулировка размена – или наши гробы, или война – в принципе невероятно цинична и этически безусловно проигрышна

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15 Февруари 2018 12:00
Само седмица по-рано смесен отряд от подкрепящи режима сили и руска частна военна компания се сблъскаха с подкрепяните от САЩ „Сирийските демократични сили“.


Ми кажете какво стана, като се сблъскаха?
Да научим и ний нещо...
15 Февруари 2018 12:01
Телескопа на обсерваторията се намирал между стрелките на Биг Бен ,а президента и единствен служител - наблюдател ,докато си възстановявал зрението продавал зеленчуци на сергия / според бившия шеф на "Натив " Я.Кедми /
15 Февруари 2018 12:02
Войната в Сирия се задълбочава вместо да заглъхва. Това се дължи главно на САЩ,които подкрепят кюрдите(сирийските,иракските,иранските а напоследък и турските)които искат създаване на държавата Кюрдистан. Това е директен удар срещу турският суверенитет и националната сигурност на всичи замесени държави в региона. Американците си играят с огъня и няма как да не се упарят. Русия отново ще се намеси защото американците едно говорят а друго вършат. Очакват се мащабни военни действия в Сирия между двете велики сили. Резултатите ще бъдат изненадващи.
15 Февруари 2018 12:11
Ми кажете какво стана, като се сблъскаха?


То туй не е много за казване, щото много нецензурни изрази се използват. Но все пак тук е описано по-културно

Разгром ЧВК «Вагнера» 7 февраля: «Били пиндосы, сначала артой, потом четыре вертушки в карусель запустили»

Содержание записи № 1:

— Илья, привет. Вот то, что новости показывают по телевизору, что в Сирии 25 человек раненых сирийской, там, б****, армии и так далее, короче, это на*** раз***ли нас. В одной роте, на***, убито 200 человек, на***, сразу же двухсотых, в другой — 10 человек, про третью не знаю, но там тоже растрепали очень сильно вообще. Короче, три роты пострадало. Били пиндосы: сначала артой (артиллерией. — «МБХ медиа» ) накрыли, на***, а потом подняли, на***, четыре вертушки и в карусель запустили, из крупнокалиберных пулеметов всех х****ли. У наших, кроме автоматов, на***, не было вообще ничего, не говоря уже о каком-то ПЗРК и так далее. Короче, устроили ад. И пиндосы конкретно и четко знали, что это мы идем, русские. Наши шли завод отжимать, а они на этом заводе сидели. Короче, мы п***ы получили вообще жесткой. Сейчас мне пацаны отзвонили, на***, сидят там бухают. Очень много пропавших без вести. Это, короче, пи***ц. Еще одно унижение, бл***. С нами никто вообще на*** не считается, как с чертями поступили.

https://mbk.media/suzhet/razgrom-chvk-vagnera/
15 Февруари 2018 12:13
Ми кажете какво стана, като се сблъскаха?

Ако ви интересуват подробности, може да изгледате някоя серия на Рамбо.
До 18 март, ще бъде така - всеки ден по 600 - 700 руснаци ще загиват в Сирия.
А на война наистина загиват хора.
15 Февруари 2018 12:13
Российский аналог SWIFT спасет ЕАЭС от западных санкций

Така и на троленето няма да схванат кой плаща,както и на частните руски войски!?
15 Февруари 2018 12:15
всеки ден по 600 - 700 руснаци ще загиват в Сирия.


Е, днес само 15.
Поне засега...
15 Февруари 2018 12:22
В одной роте, на***, убито 200 человек

Д-ре, случайно да си ходил войник? И да ти е известна числеността на една рота?
15 Февруари 2018 12:23
сирийския режим
???

Взривът е прогърмял в оръжеен склад на руската компания, като освен 15-те нейни служители са загинали и още осем души от подкрепящите Башар Асад сили.

Много "прости" тез 15 служители! Пък и тези "подкрепящите Башар Асад сили" не са ли от Сирийската армия?!

подкрепяните от САЩ „Сирийските демократични сили“

Разгеле. САЩ не се месят във вътрешните работи на държавите! И особено в такива с
едни от най-големите нефтени полета
.

Хвала и на
базираната в Лондон Сирийска обсерватория за човешки права
. Един всичко виждащ и чуващ служител, съобщаващ обективни факти!!!

Пари, пари, пари! - рекъл едно време Наполеон I и зяпнал беше да глътне цял свят; пари, пари, пари! - думат нашите букурещки народни базиргени и слухтят де кой ще да умре, за да му лапнат имотецът; пари, пари, пари! - думаше наш кир Михалаки и беше - чорбаджия. Парите са ум, парите са чувства, парите са живот, парите са бог. За пари Генович е станал шпионин, Найденов мекере, а Михайловски подлец - само нашите букурещки патриоти не работят за пари в кафенето, а за да им се смеле ястието в стомаха.
15 Февруари 2018 12:24
Даа ,дали пък това не е началото на 3 СВ ?
15 Февруари 2018 12:24
Свобода за ЗИПа......долу модераторите
15 Февруари 2018 12:34
Даа ,дали пък това не е началото на 3 СВ ?
Не е. Наближават изборите в Русия.
Но е хубаво че свалиха бройката на двуцифрена, че до 18-ти другия месец ще изтрепят цял регион на братушките.
15 Февруари 2018 12:37
Д-ре, случайно да си ходил войник? И да ти е известна числеността на една рота?


Хъше, в добавка към казаното от теб - при 200 убити, колко ще са ранените? Според руски военен експерт - поне 3 пъти повече. Т.е. общо жертвите ще са поне 800! А общата численост на "Вагнер" в такъв случай?

Впрочем какво чудно има в тези "данни"? Нали Порошенко и Муженко бяха "преброили" 50000 руски военни и 5000 танка в Донбас, после изведнъж Петя ги "посмали" - станаха 500.
15 Февруари 2018 12:37
подкрепящи сирийския режим бойци

Пък и тези "подкрепящите Башар Асад сили" не са ли от Сирийската армия?!
CNN все пак каза, че тези са християнски милиции.
Проявиха нещо като обективност, но колкото да клъвнат леко Тръмп и хората му.
15 Февруари 2018 12:40
ManfromUtopia
15 Фев 2018 12:15
Мнения: 1,464

всеки ден по 600 - 700 руснаци ще загиват в Сирия.


Е, днес само 15.


Непроверено.
Нищо работа- само във Флорида 17 американци, без война-проверено...
15 Февруари 2018 12:47
...пише вестник Guardian, цитиран от Фокус... по данни от базираната в Лондон Сирийска обсерватория за човешки права.

Е овО е журналистичкИ стАндарт! Сигурна информация! Проверена! Вторият източник е украински сайт... отивам на женски пазар за окончателна верификация...

ПП. Путин, Путин е виновен!
Иначе е слаб президент и нас натовците евроатлантици изобщо не ни е страх от него... даже искаме нов мандат за да съсипе окончателно омразната ни Русия... но пък много ни е жал за руския народ, мъка... и уважаваме руската култура! Честно. Имаше там един Достоевски ли, Достаневски ли... или Александър Нефтски /това е щото има много нефт вероятно/...



15 Февруари 2018 12:47
Сеч е било....тцтцтц. Частни военни, ама работа, преди им викаха паравоенни и партизани.
15 Февруари 2018 12:48
Непроверено.
Нищо работа- само във Флорида 17 американци, без война-проверено...


САЩ ще прехвърлят в Европа военна техника на стойност 1.3 млрд. долара
И няма да има война... Ще стане като във Флорида и другаде...
Чичо е насреща и ще ни "оправи".


Ще останат висшата каста и ... аборигените като нас.
15 Февруари 2018 12:55
Сигурна информация! Проверена! Вторият източник е украински сайт.


Ето ти от руски сайт, със снимка на взривения склад

Взрыв склада боеприпасов в населенном пункте Табия Джазира в сирийской провинции Дейр-эз-Зор стал причиной гибели 23 бойцов воюющей на стороне режима Башара Асада группировки «Бригада аль-Бакир» и прибывших из России сотрудников частной военной компании (ЧВК), сообщает Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR).

В сообщении на сайте SOHR говорится, что охранявшийся россиянами арсенал был взорван при помощи мины-ловушки в тот момент, когда сирийские ополченцы пытались получить там оружие и боеприпасы.


Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/15/02/2018/5a853f329a7947006dab077d
15 Февруари 2018 12:58
Д-ре, чакам да ми отговориш или да спреш да пльокваш тук разни фейкове.
15 Февруари 2018 12:59
И в допълнение на д-ра:
В сообщении SOHR подчеркивается, что, по данным источников центра, российских военных среди жертв взрыва арсенала нет.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/15/02/2018/5a853f329a7947006dab077d
15 Февруари 2018 13:01
Произшествието стана недалеч от мястото на сблъсъка
Сблъсъка станал до мястото на сблъсъка?
15 Февруари 2018 13:01
От 500-600 души слезнаха на 15. Абе, ще дойдат на действителната бройка 5 души.
15 Февруари 2018 13:02
«Под конец командировки ЧВК специально народ на убой отправляет, чтобы расходов на выплаты меньше было»
http://ru-mir.net/2018/02/15/pod-konets-komandirovki-chvk-spetsialno-narod-na-uboy-otpravlyaet-chtobyi-rashodov-na-vyiplatyi-menshe-byilo/#more-58446
15 Февруари 2018 13:03
стал причиной гибели 23 бойцов
"жертвите" растат!

А през това време:
Расчёты ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» Черноморского флота ВМФ России проводят в Крыму учения по уничтожению морских целей.
.....
Ранее в НАТО призвали Россию к прозрачности в вопросе размещения «Искандеров» под Калининградом.
В Москве ответили, что комплексы размещаются исключительно на суверенной территории и отчитываться в этом российское руководство перед Западом не обязано.
15 Февруари 2018 13:04
Пък и първоизточникът - РБК (РосБизнесКонсултинг )! Русский "Дневник" или "Капитал".
15 Февруари 2018 13:06
Мирко разнообразява с анонимен блог. Там Роман С. разказвал, щото бил мноо вътре в нещата...
15 Февруари 2018 13:11
https://www.youtube.com/watch?v=sWGMztzvSZ4
15 Февруари 2018 13:13
«Шарахнули из аналога нашего „Смерча“ — 212 покойников». В составе уничтоженной в Сирии роты ЧВК были добровольцы с Урала.
Андрей Гусельников, 13 февраля 2018

«Наши должны были пройти через мост и захватить несколько объектов — территорию, богатую нефтью, которую [президент Сирии Башар] Асад отдал нашим нефтяным магнатам под разработку. Шли походной колонной и не успели развернуться в боевой порядок, когда на них напали курды. За спиной у наших было девять танков. Следом шла вторая штурмовая тактическая группа, она меньше пострадала. Третья практически не пострадала.

Курды напали — наши им вломили. Курды отступили, после чего американцы отработали по нашим крупной артиллерией, закидали минами, а потом еще шарахнули из аналога нашего «Смерча», который стреляет за 90 км — отработали по площадям. В итоге 212 покойников. Человек, который мне сообщил об этом, пишет, что там было месиво. От пятой штурмовой тактической группы почти никого не осталось, тех, кто жив, можно сосчитать по пальцам».



https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fura.news%2Fnews%2F1052323459&promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
15 Февруари 2018 13:15
Утилизацията на ИхТамНет-ове напоследък набра добра скорост
15 Февруари 2018 13:15
Тормозан днес го играе зип.
Ама не лош, а един красив, демократичен, евроатлантически, трансгендерен зип.
15 Февруари 2018 13:16
https://www.youtube.com/watch?v=sWGMztzvSZ4
Славов, само ти ли не разбра, че тва в началото е видео-игра?
Да беше прочел коментарите, та да видиш оригинала. Ей ти го:
https://www.youtube.com/watch?v=clL9yZSbcE0

Проверявайте си източниците бе, господа. Излагате се с тези фейкове.
15 Февруари 2018 13:21
Утилизацията


e взаимноизгоден акт
Лично мне кажется, этих уродов просто утилизировали, как ненужных свидетелей. Не удивлюсь, если им впоследствии припишут тот самый мойлойзийский Боинг, сбитый над Донбассом или еще какую-то пакость. Кому в Кремле хочется впускать обратно в Россию это отребье, умеющее стрелять и не стасняющееся вымаранных по локти в крови рук?
15 Февруари 2018 13:21
The Guardian


Сега, не е зле да цитирате само достоверни източници... този не е от тях

Да минават изборите в Русия, че да мирясат с тия глупости всички!... то бива простотия, ама толкова не бива!

В Сирия при война били убити 15 човека и то с Б-52 + една сюрия АС-130, от които двама руснаци и един украинец избягал от жената и децата си... все доброволци, а в САЩ при мирно време 17 ученика ей така за кеф!

САЩ имат проблем и той си е у тех си, майка си търсят в Сирия!
15 Февруари 2018 13:26
Mladya hqsh15 Февруари 2018 12:22
В одной роте, на***, убито 200 человек

Д-ре, случайно да си ходил войник? И да ти е известна числеността на една рота?


Ро́та — тактическое подразделение в вооружённых силах многих государств.Рота состоит из нескольких взводов и отделений. Численность личного состава роты зависит от его типа. К примеру в Советской армии конца 80-х годов роты в зависимости от предназначения имели следующую численность[6]:
мотострелковая рота (на БМП/БТР) — 103—110 человек;
десантно-штурмовая рота (на БМД) — 75 человек;
танковая рота (мотострелкового полка) — 40;
танковая рота (танкового полка) — 30;
разведывательная рота — 55;
инженерно-сапёрная рота — 60;
ремонтная рота — 65;
рота материального обеспечения — 90;
рота связи — 50.
Общото между д-ра и ЗИП-а е, че и двамата не са били в казармата.
15 Февруари 2018 13:30
Simplified Solutions
15 Февруари 2018 13:16
https://www.youtube.com/watch?v=sWGMztzvSZ4
Славов, само ти ли не разбра, че тва в началото е видео-игра?
Да беше прочел коментарите, та да видиш оригинала. Ей ти го:
https://www.youtube.com/watch?v=clL9yZSbcE0

Проверявайте си източниците бе, господа. Излагате се с тези фейкове.

Жената,която разказва не ми се струваше да е от видеоигра и затова си позволих да поставя видеото , без да правя коментар .
15 Февруари 2018 13:31
припишут тот самый мойлойзийский Боинг, сбитый над Донбассом


На дали са чакали 3 години, да свършат тая работа.
През изминалото време вероятно е имало не малко сгодни случаи, да се отърват от неудобните свидетели.
15 Февруари 2018 13:33
Kinks
15 Фев 2018 13:26
Прав си!
15 Февруари 2018 13:43
Д-ре, случайно да си ходил войник? И да ти е известна числеността на една рота?


Ходил съм, ама това не е редовна армия, а ЧВК, с друга организация. Тук е обяснено най-добре:

ПО ПОВОДУ РАСШИФРОВКИ ВИДЕО О "ПОСЛЕДНЕМ БОЕ "ЧВК ВАГНЕРА"

https://polynkov.livejournal.com/1774044.html
Прошу простить за то, что обнадежил, но расшифровки не будет. Боюсь, что детальный разбор интервью может вывести на человека, с которым я разговаривал.
Но поскольку вопросов много, отмечу основные важные моменты.
1. Это было не ЧВК в общем понимании этого слова. Люди подписывали контракт с кампанией «Евро полис» и шли по гражданским специальностям, как слесари, геодезисты, топографисты и так далее.
2. В операции участвовало три штурмовых отряда. «Весна» - бывшие «Карпаты», который состоял из жителей Донбасса и россиян, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе. 2 отряд и 5-й. Не уставные роты по 121 человек, а штурмовых отряда. Штат каждого из них – 350 человек. В каждом их отрядов была своя техника, такие как зушки на уралах и брдм. Так же в операции участвовала броннегруппа с танками Т-72 и артдивизион из М-30. Обещали прикрытие ПВО, но его не было. Местных в составе колонны практически не было. Непосредственно объекты штурмовала «Весна». 2-й и 5-й отряд стояли в колонне на подходе, ожидая команды. Почти сразу после начала штурма начался артобстрел. Связи долгое время не было. Источник говорит, что минометы 120-е но может и ошибаться. Потом был ракетно-бомбовый удар. Точность попадания запредельная. На глазах источника ракета точно попала в БРДМ. Около четырех часов утра остатки колонны утюжили вертушки. На выходе остатки подразделений снова накрали ракетно-бомбовым ударом. Обратно на переправу из всей бронегруппы добрался только один танк. Артдивизион весь остался там. У одного расчета было попадание прямо в бк.
3. О потерях источник говорит, что из его отряда погибли более двухсот человек. И это учитывая то, что его отряд не принимал участие в штурме. На этом основании, я легко верю в цифру 600 погибших.
4. Бортов с раненными было много. Везли не только в Москву и МО, но и Питер и Ростов. Надо отдать должное. Эвакуация была оперативная (в чем были в том и привозили) и лечение на высоком уровне.
5. По поводу фото и видео. Всем кто подписал контракт строгий запрет на съемку. В смартфоны устанавливают специальную программу, которая блокирует диктофон и камеру.

https://polynkov.livejournal.com/1774302.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social

15 Февруари 2018 13:47
Котка - могут, но не хотят аналог на SWIFT.
15 Февруари 2018 13:51
Питам се защо кандидат-пpезидента 4-ти мандат Путин не осигуpи ноpмални заплати на pуснаците, та тpябва да ходят да ги тpепят в Сиpия или дpугаде по света А как обещаваше пpез 2011г.
15 Февруари 2018 13:52
The Guardian значи. По мотиви от разкази на очевидци, които зорко наблюдават събитията, покатерени върху Биг Бен...

15 Февруари 2018 13:55
5. По поводу фото и видео. Всем кто подписал контракт строгий запрет на съемку. В смартфоны устанавливают специальную программу, которая блокирует диктофон и камеру.
Така значи. Забраняват на руските наемници да снимат каг ги избиват, затова няма снимки и видео.

А на кюрдите, на тях също ли е забранено да снимат такава велика победа над руските наемници?

15 Февруари 2018 14:03
«... На самом деле ВВС США уничтожили 300 курдов, а не ЧВК «Вагнер»

(13 февраля; 2018 00:38 ; http://www.iarex.ru/news/55646.html ; http://www.iarex.ru/news/55646.html ):

• «... Обзор ИА REX оперативной ситуации в Сирии по материалам военных форумов

Согласно публикации информационного агентства ФАРС (цитируется турецкая газета «Дейли Сабах» пиндосы по ошибке уничтожили 300 курдов в юговосточном регионе провинции Дейр ез-Зор в окрестностях н.п. al-Souseh. Причиной этого подвига стали ложные данные, поступившие из местных источников. Чтобы скрыть свою ошибку от мироваых СМИ, американцы начали распространять фейковые новости об уничтожении бойцов ЧВК ЧВК «Вагнер» .
15 Февруари 2018 14:07
1. The Guardian трябва да подкрепи новината с някакви доказателства, па макар и фалшиви, за да изглежда по професионално.

2. Руснаците трябва да използват подобна пропаганда в своя полза. Например 200 убити вчера от САЩ, истина, неистина, щом САЩ официално заявяват това, веднага калибриране по американските бази и инфраструктура.

3. Днеска 15 убити от английски, френски или турски взрив, веднага бомбене на тяхни войски, складове или каквото е там.
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