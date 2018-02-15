The Guardian: 15 души от частна руска военна групировка са убити при експлозия в Сирия

Ми кажете какво стана, като се сблъскаха?
То туй не е много за казване, щото много нецензурни изрази се използват. Но все пак тук е описано по-културно
Разгром ЧВК «Вагнера» 7 февраля: «Били пиндосы, сначала артой, потом четыре вертушки в карусель запустили»
Содержание записи № 1:
— Илья, привет. Вот то, что новости показывают по телевизору, что в Сирии 25 человек раненых сирийской, там, б****, армии и так далее, короче, это на*** раз***ли нас. В одной роте, на***, убито 200 человек, на***, сразу же двухсотых, в другой — 10 человек, про третью не знаю, но там тоже растрепали очень сильно вообще. Короче, три роты пострадало. Били пиндосы: сначала артой (артиллерией. — «МБХ медиа» ) накрыли, на***, а потом подняли, на***, четыре вертушки и в карусель запустили, из крупнокалиберных пулеметов всех х****ли. У наших, кроме автоматов, на***, не было вообще ничего, не говоря уже о каком-то ПЗРК и так далее. Короче, устроили ад. И пиндосы конкретно и четко знали, что это мы идем, русские. Наши шли завод отжимать, а они на этом заводе сидели. Короче, мы п***ы получили вообще жесткой. Сейчас мне пацаны отзвонили, на***, сидят там бухают. Очень много пропавших без вести. Это, короче, пи***ц. Еще одно унижение, бл***. С нами никто вообще на*** не считается, как с чертями поступили.
https://mbk.media/suzhet/razgrom-chvk-vagnera/