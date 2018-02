Порноактриса заплаши да направи разкрития за Доналд Тръмп

paragraph39 15 Февруари 2018 08:53

/:/ Нещо бъркаш понятията, тя е била там за да предостави секс услуги срещу заплащане, а не да бъде изнасилвана.

....................................................................................

Чувал съм и чел съм, че има сексуална услуга, предоставяна на садомазохисти и включваща разиграване на сцени на уж изнасилване?!

Справка: BDSM is a variety of often erotic practices or roleplaying involving bondage, discipline, dominance and submission, sadomasochism, and other related interpersonal dynamics. БАТ Ваньо,/:/....................................................................................Чувал съм и чел съм, че има сексуална услуга, предоставяна на садомазохисти и включваща разиграване на сцени на?!Справка: BDSM is a variety of often erotic practices or roleplaying involving bondage, discipline, dominance and submission, sadomasochism, and other related interpersonal dynamics.