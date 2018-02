17 са жертвите на стрелбата във Флорида

ViktorSchauberger 15 Февруари 2018 08:54 На робовладелците не им изнася въоръжено население. Това е пропаганда срещу Втората поправка.



Схемата е една и съща. В Обединеното Кралство става само с една масова стрелба - handguns were effectively banned after the Dunblane school massacre in 1996. Пак в училище - 16 убити деца и 1 учител. "Убийството" на деца има голям обществен отзвук. Действа силно на емоциите. В резултат се забранява правото на носене на пистолет (handgun).



В Австралия 6 седмици след UK, също става масова стрелба и се променя законодателството. Тhe Port Arthur massacre in 1996 transformed gun control legislation in Australia.



В Нова Зеландия също са опитали, пак използвайки схемата с масова стрелба, но засега не им се получава - Guns are not currently a major political issue, but have been immediately after the Aramoana massacre in 1990.



В САЩ сякаш е най-трудно. Масовите стрелби там са толкова много напоследък и целта е същата - да се изземе оръжието на американците. Ако някой се интересува може да се зачете за Санди Хук стрелбата и да види за каква манипулация става въпрос. В последната стрелба не съм се ровил, но съм сигурен че ще излязат интересни подробности. Same shit, different day.