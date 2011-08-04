ТВ ПРОГРАМА



БНТ

2:55 Ски алпийски дисциплини (жени): гигантски слалом, I манш 4:25 Ски алпийски дисциплини (мъже): спускане 12:50 Биатлон (нъже): 20 км индивидуално; Ски алпийски дисциплини (мъже): спускане; Фигурно пързаляне

БНТ HD

2:55 Ски алпийски дисциплини (жени): гигантски слалом, I манш 4:25 Ски алпийски дисциплини (мъже): спускане 5:20 Фигурно пързаляне (спортни двойки): волна програма 6:40 Ски алпийски дисциплини (жени): гигантски слалом, II манш 8:00 "Олимпийски хроники" - студийна програма 8:25 Ски бягане (жени): 10 км св. стил 9:45 Хокей на лед (мъже): Словакия - ОСР 11:35 Сноуборд (мъже): крос, финал 14:10 Хокей на лед (мъже): Швейцария - Канада 16:45 "Олимпийски върхове" - студийна програма



"Евроспорт 1"

2:40 Скелетон (мъже): I манш 4:00 Ски алпийски дисциплини (мъже): спускане 5:30 Фигурно пързаляне (спортни двойки): волна програма 6:30 Сноуборд (мъже): крос, финал 7:45 Скелетон (мъже): II манш 8:20 Ски бягане (жени): 10 км св. стил 12:45 Биатлон (мъже): 20 км индивидуално 14:45 Шейни (отборно): щафета 15:30 Хокей на лед (мъже): Швейцария - Канада 16:30 "Олимпик екстра" - студийна програма 21:30 "Преследвайки златото" - коментарно студио с Линдзи Вон 21:35 "Кубът" - анализи

"Евроспорт 2"

5:00 Хокей на лед (мъже): Финландия - Германия 9:30 Хокей на лед (мъже): Норвегия - Швеция 12:00 Церемония по награждаване 14:00 Хокей на лед (мъже): Швейцария - Канада Четвъртък, 15 февруариБНТБНТ HD16:45 "Олимпийски върхове" - студийна програма"Евроспорт 1""Евроспорт 2" 51