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СПОРТ

ТВ ПРОГРАМА

Четвъртък, 15 февруари

БНТ
2:55Ски алпийски дисциплини (жени): гигантски слалом, I манш
4:25Ски алпийски дисциплини (мъже): спускане
12:50Биатлон (нъже): 20 км индивидуално; Ски алпийски дисциплини (мъже): спускане; Фигурно пързаляне

БНТ HD
2:55Ски алпийски дисциплини (жени): гигантски слалом, I манш
4:25Ски алпийски дисциплини (мъже): спускане
5:20Фигурно пързаляне (спортни двойки): волна програма
6:40Ски алпийски дисциплини (жени): гигантски слалом, II манш
8:00"Олимпийски хроники" - студийна програма
8:25Ски бягане (жени): 10 км св. стил
9:45Хокей на лед (мъже): Словакия - ОСР
11:35Сноуборд (мъже): крос, финал
14:10Хокей на лед (мъже): Швейцария - Канада
16:45 "Олимпийски върхове" - студийна програма

"Евроспорт 1"
2:40Скелетон (мъже): I манш
4:00Ски алпийски дисциплини (мъже): спускане
5:30Фигурно пързаляне (спортни двойки): волна програма
6:30Сноуборд (мъже): крос, финал
7:45Скелетон (мъже): II манш
8:20Ски бягане (жени): 10 км св. стил
12:45Биатлон (мъже): 20 км индивидуално
14:45Шейни (отборно): щафета
15:30Хокей на лед (мъже): Швейцария - Канада
16:30"Олимпик екстра" - студийна програма
21:30"Преследвайки златото" - коментарно студио с Линдзи Вон
21:35"Кубът" - анализи

"Евроспорт 2"
5:00Хокей на лед (мъже): Финландия - Германия
9:30Хокей на лед (мъже): Норвегия - Швеция
12:00Церемония по награждаване
14:00Хокей на лед (мъже): Швейцария - Канада
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