ТВ ПРОГРАМА

БНТ
|2:55
|Ски алпийски дисциплини (жени): гигантски слалом, I манш
|4:25
|Ски алпийски дисциплини (мъже): спускане
|12:50
|Биатлон (нъже): 20 км индивидуално; Ски алпийски дисциплини (мъже): спускане; Фигурно пързаляне
БНТ HD
|2:55
|Ски алпийски дисциплини (жени): гигантски слалом, I манш
|4:25
|Ски алпийски дисциплини (мъже): спускане
|5:20
|Фигурно пързаляне (спортни двойки): волна програма
|6:40
|Ски алпийски дисциплини (жени): гигантски слалом, II манш
|8:00
|"Олимпийски хроники" - студийна програма
|8:25
|Ски бягане (жени): 10 км св. стил
|9:45
|Хокей на лед (мъже): Словакия - ОСР
|11:35
|Сноуборд (мъже): крос, финал
|14:10
|Хокей на лед (мъже): Швейцария - Канада
"Евроспорт 1"
|2:40
|Скелетон (мъже): I манш
|4:00
|Ски алпийски дисциплини (мъже): спускане
|5:30
|Фигурно пързаляне (спортни двойки): волна програма
|6:30
|Сноуборд (мъже): крос, финал
|7:45
|Скелетон (мъже): II манш
|8:20
|Ски бягане (жени): 10 км св. стил
|12:45
|Биатлон (мъже): 20 км индивидуално
|14:45
|Шейни (отборно): щафета
|15:30
|Хокей на лед (мъже): Швейцария - Канада
|16:30
|"Олимпик екстра" - студийна програма
|21:30
|"Преследвайки златото" - коментарно студио с Линдзи Вон
|21:35
|"Кубът" - анализи
"Евроспорт 2"
|5:00
|Хокей на лед (мъже): Финландия - Германия
|9:30
|Хокей на лед (мъже): Норвегия - Швеция
|12:00
|Церемония по награждаване
|14:00
|Хокей на лед (мъже): Швейцария - Канада