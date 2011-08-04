ПРИЗЬОРИТЕ

Сноуборд
Халфпайп (мъже): 1. Шон Уайт (САЩ) - 97,75 т.; 2. Аюми Хирано (Яп) - 95,25; 3. Скоти Джеймс (Авл) - 92,00.
Северна комбинация
Гундерсен (индивидуално): 1. Ерик Френцел (Гер) - 121,7 т. ски скок + 24:15,4 мин. ски бягане; 2. Акито Ватабе (Яп) - 123,7 + 24:28,2; 3. Лукас Клапфер (Ав) - 122,6 + 24:37,5.
Кънки бягане
1000 м (жени): 1. Йорин тер Морс (Хол) - 1:13,56 мин. (ол. рек.); 2. Нао Кодайра (Яп) - 1:13,82; 3. Михо Такаги (Яп) - 1:13,98.
Шейни
Двойки (мъже): 1. Германия (Тобиас Вендл, Тобиас Арлт) - 1:31,697 мин.; 2. Австрия (Петер Пенц, Георг Фишлер) - 1:31,785; 3. Германия (Тони Егерт, Саша Бенекен) - 1:31,987.
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