От баир на баир Като се губиш в превода, не знаеш какво ще намериш ***



Инструментът борави с изкуствен интелект и невронна мрежа, която наподобява човешката езикова интуиция - обясни Павлова; текстът за превод възбужда невронната мрежа така, че тя да почувства контекста и да даде един "гладък, четивен, почти "човешки" превод", както го описва сайтът на председателството.



За да не отнемаме думата по този тържествен въпрос, нека цитираме Лиляна Павлова:



"Събитията от българското председателство на Съвета на ЕС ще бъдат посетени от делегати, журналисти и гости от цяла Европа. Затова сме изключително щастливи, че официалният сайт на председателството вгради този модерен инструмент за автоматични преводи на сайта си. Преводаческият инструмент е чудесен пример за приложението на авангардна технология в провеждането на мащабни международни събития за насърчаване на по-добрата комуникация отвъд езиковите и културните бариери."



Граждани, медии и приятели на изкуството на превода се втурнаха да изпробват придобивката и да потрошат на трески всички културни бариери - и откриха, че за някои работи преводачът на Лили е по-зле от Гугъл транслейт, за други обаче много го бива! (За цели евродокументи бил ненадминат!)



Някои откриха, че преводачът превежда по съвсем различен начин изречения, които имат и които нямат точка в края - явно това по някакъв начин оказва влияние на невроните на изкуствения интелект.



"После" също проведе тестови изпитания и сравнителен анализ на работата на европреводача и Гугъл транслейт.



Името Лиляна например Гугъл транслейт на английски го представя като Liliana, но ако се напише с малка буква - лиляна, Гугъл го превежда като lily, което е скандално. Европреводачът на председателството превежда Лиляна винаги Lilyana, независимо дали е написана с малка или голяма буква.



Опитахме с изречение - "Лиляна е божествена"; и двамата преводачи дадоха едно и също предложение: Lilyana is divine.



Решихме да поставим по-сложна задача - неологизъм!



Дадохме за превод изречението - "Лиляна е божеНствена". На това Гугъл транслейт отговори с Lilyana is dear (Лиляна е мила/скъпа), а европреводачът написа - Lilyana is married (Лиляна е омъжена). Колкото и да е непоносимо това за хилядите рицари, които мечтаят да паднат в краката й - то е факт неоспорим: Лиляна Павлова е обвързана в свещен съюз и на нас ни остава само да й пожелаем всичкото семейно щастие на света.



За цялото това приключение в света на европейските езици и високите технологии някои казаха, че е "излагация", "срам" и други подобни. Смятаме, че това са крайни оценки - дори и да е похарчено някое и друго евро за не дотам съвършена играчка.



Според стария виц - преводачът е тоя, дето превежда говедата от единия баир на другия - европреводачът едва ли ще се справи с подобна професионална задача. Подозираме, че инструментът също така не извършва парични преводи.



Министърът на европредседателството Лиляна Павлова представи с фанфари и радостни възгласи електронния преводач, интегриран в сайта на председателството - направен, за да улесни посетителите с автоматични преводи от и на български.Инструментът борави с изкуствен интелект и невронна мрежа, която наподобява човешката езикова интуиция - обясни Павлова; текстът за превод възбужда невронната мрежа така, че тя да почувства контекста и да даде един "гладък, четивен, почти "човешки" превод", както го описва сайтът на председателството.За да не отнемаме думата по този тържествен въпрос, нека цитираме Лиляна Павлова:"Събитията от българското председателство на Съвета на ЕС ще бъдат посетени от делегати, журналисти и гости от цяла Европа. Затова сме изключително щастливи, че официалният сайт на председателството вгради този модерен инструмент за автоматични преводи на сайта си. Преводаческият инструмент е чудесен пример за приложението на авангардна технология в провеждането на мащабни международни събития за насърчаване на по-добрата комуникация отвъд езиковите и културните бариери."Граждани, медии и приятели на изкуството на превода се втурнаха да изпробват придобивката и да потрошат на трески всички културни бариери - и откриха, че за някои работи преводачът на Лили е по-зле от Гугъл транслейт, за други обаче много го бива! (За цели евродокументи бил ненадминат!)Някои откриха, че преводачът превежда по съвсем различен начин изречения, които имат и които нямат точка в края - явно това по някакъв начин оказва влияние на невроните на изкуствения интелект."После" също проведе тестови изпитания и сравнителен анализ на работата на европреводача и Гугъл транслейт.Името Лиляна например Гугъл транслейт на английски го представя като Liliana, но ако се напише с малка буква - лиляна, Гугъл го превежда като lily, което е скандално. Европреводачът на председателството превежда Лиляна винаги Lilyana, независимо дали е написана с малка или голяма буква.Опитахме с изречение - "Лиляна е божествена"; и двамата преводачи дадоха едно и също предложение: Lilyana is divine.Решихме да поставим по-сложна задача - неологизъм!Дадохме за превод изречението - "Лиляна е божеНствена". На това Гугъл транслейт отговори с Lilyana is dear (Лиляна е мила/скъпа), а европреводачът написа - Lilyana is married (Лиляна е омъжена). Колкото и да е непоносимо това за хилядите рицари, които мечтаят да паднат в краката й - то е факт неоспорим: Лиляна Павлова е обвързана в свещен съюз и на нас ни остава само да й пожелаем всичкото семейно щастие на света.За цялото това приключение в света на европейските езици и високите технологии някои казаха, че е "излагация", "срам" и други подобни. Смятаме, че това са крайни оценки - дори и да е похарчено някое и друго евро за не дотам съвършена играчка.Според стария виц - преводачът е тоя, дето превежда говедата от единия баир на другия - европреводачът едва ли ще се справи с подобна професионална задача. Подозираме, че инструментът също така не извършва парични преводи. 212