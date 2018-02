Арт лупа

Професор Симеон Хаджикосев







издаде последния том от поредицата си "Западноевропейска литература". Томът се нарича "Десетимата най-големи поети на европейския модернизъм" (издание на "Персей") и е единайсета, последна част на неговата "Западноевропейска литература". Последният том обаче излиза извън рамките на поредицата, защото трима от поетите модернисти не принадлежат към литературата на Западна Европа. Става дума за унгареца Андре Ади, българина Пейо Яворов и пишещата на шведски финландка Едит Сьодергран - представители на т. нар. малки народи и малки езици, чиито талант и творчество ги нареждат сред най-великите поети на модернизма изобщо.











Организаторите на фестивала Hills of Rock







за втора поредна година ще осигурят специална къмпинг зона за желаещите да посетят събитието на достъпни цени. Зоната ще може да бъде използвана от всички закупили къмпинг билети. Те ще важат само за притежателите на билет за Hills of Rock 2018 за 2 или 3 дни. Зоната ще разполага с най-необходимите удобства за добра почивка във фестивалните дни, а именно - отделен пропускателен режим, 24-часова охрана, душове, тоалетни и разбира се, сянка. Hills of Rock 2018 ще се проведе на 20, 21 и 22 юли на Гребния канал в Пловдив. Фестивалът се реализира ежегодно и е част от програмата на "Пловдив 2019" - Европейска столица на културата.