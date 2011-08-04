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ГОРЕЩИ НОВИНИ
И определи Народния съд като "необходимо и неизбежно правосъдие"
Той определи военните действия в Сирия като най-големия въоръжен конфликт след Втората световна война
В същото време тя каза, че София няма да се намесва в спора между Атина и Скопие
Срещу поведението на водещия в СЕМ са получени над 35 сигнала от зрители
БНТ не посмя да попита вицепремиера за скандала с евродепутатката Ска Келер
За това той получил глоба от 400 лв по по Указа за борба с дребното хулиганство
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СПОРТ

ТВ ПРОГРАМА

Сряда, 14 февруари

БНТ
3:30Сноуборд (мъже) - халфпайп
12:55Биатлон (жени): 15 км индивидуално; Ски алпийски дисциплини (жени); Сноуборд
19:00"Олимпийски върхове" - студийна програма

БНТ HD
3:10Ски алпийски дисциплини (жени) - слалом, I манш
6:40Ски алпийски дисциплини (жени) - слалом, II манш
8:00Сноуборд (мъже) - халфпайп
14:10Хокей на лед (мъже): Словакия - ОСР
16:45"Олимпийски хроники" - коментарно студио
21:30"Арена ПьонгЧанг 2018" - обзорно предаване

"Евроспорт 1"
2:40Ски алпийски дисциплини (жени): слалом, I манш
4:15Сноуборд (мъже): халфпайп, финал
5:00Фигурно пързаляне (спортни двойки): кратка програма
6:40Ски алпийски дисциплини (жени): слалом, II манш
7:45Северна комбинация (мъже): ски скокове
8:50Кърлинг (жени): Дания - Швеция
10:30Северна комбинация (мъже): ски бягане
11:45Кънки бягане (жени): 1000 м
13:15Биатлон (жени): 15 км индивидуално
14:45Шейни (мъже): двойки, II манш
15:15Хокей на лед (мъже): САЩ - Словения
16:30"Олимпик екстра" - студийно предаване
21:30"Преследвайки златото" - коментари
21:35"Кубът" - анализи

"Евроспорт 2"
5:00Хокей на лед (жени): Швеция - Швейцария
9:30Хокей на лед (жени): Япония - Корея
12:00Церемония по награждаване
14:00Хокей на лед (мъже): Словакия - ОСР
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