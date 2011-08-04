ТВ ПРОГРАМА

БНТ
|3:30
|Сноуборд (мъже) - халфпайп
|12:55
|Биатлон (жени): 15 км индивидуално; Ски алпийски дисциплини (жени); Сноуборд
|19:00
|"Олимпийски върхове" - студийна програма
БНТ HD
|3:10
|Ски алпийски дисциплини (жени) - слалом, I манш
|6:40
|Ски алпийски дисциплини (жени) - слалом, II манш
|8:00
|Сноуборд (мъже) - халфпайп
|14:10
|Хокей на лед (мъже): Словакия - ОСР
|16:45
|"Олимпийски хроники" - коментарно студио
|21:30
|"Арена ПьонгЧанг 2018" - обзорно предаване
"Евроспорт 1"
|2:40
|Ски алпийски дисциплини (жени): слалом, I манш
|4:15
|Сноуборд (мъже): халфпайп, финал
|5:00
|Фигурно пързаляне (спортни двойки): кратка програма
|6:40
|Ски алпийски дисциплини (жени): слалом, II манш
|7:45
|Северна комбинация (мъже): ски скокове
|8:50
|Кърлинг (жени): Дания - Швеция
|10:30
|Северна комбинация (мъже): ски бягане
|11:45
|Кънки бягане (жени): 1000 м
|13:15
|Биатлон (жени): 15 км индивидуално
|14:45
|Шейни (мъже): двойки, II манш
|15:15
|Хокей на лед (мъже): САЩ - Словения
|16:30
|"Олимпик екстра" - студийно предаване
|21:30
|"Преследвайки златото" - коментари
|21:35
|"Кубът" - анализи
"Евроспорт 2"
|5:00
|Хокей на лед (жени): Швеция - Швейцария
|9:30
|Хокей на лед (жени): Япония - Корея
|12:00
|Церемония по награждаване
|14:00
|Хокей на лед (мъже): Словакия - ОСР