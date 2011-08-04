ТВ ПРОГРАМА

18:48 БСП прати на премиера обръщение срещу "Луков марш" И определи Народния съд като "необходимо и неизбежно правосъдие"

17:44 Ердоган: Видно е, че САЩ още не са яли османски шутове Той определи военните действия в Сирия като най-големия въоръжен конфликт след Втората световна война

16:25 Захариева: Ново име на Македония не бива да означава териториални претенции към България В същото време тя каза, че София няма да се намесва в спора между Атина и Скопие

16:06 ”Златен скункс” за Кошлуков заради средния пръст Срещу поведението на водещия в СЕМ са получени над 35 сигнала от зрители

15:30 Симеонов и Каракачанов взаимно се обвиняват за кризата сред "патриотите" БНТ не посмя да попита вицепремиера за скандала с евродепутатката Ска Келер