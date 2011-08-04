ПРИЗЬОРИТЕ

Ски алпийски дисциплини
Комбинация (мъже): 1. Марсел Хиршер (Ав) - 2:06,52 мин. (1:20,56 мин. спускане + 45,96 сек. слалом); 2. Алекси Пентюро (Фр) - 2:06,75 (1:20,28 + 46,47); 3. Виктор Мюфа-Жанде (Фр) - 2:07,54 (1:21,57 + 45,97).
Ски бягане
Спринт (мъже): 1. Йоханес Хьосфлот Клаебо (Нор) - 3:05,75 мин.; 2. Федерико Пелегрино (Ит) - 3:07,09; 3. Александър Болшунов (ОСР) - 3:07,11; ... 59. Веселин Цинзов - 3:28,19; ... 68. Йордан Чучуганов - 3:32,62;
Спринт (жени): 1. Стина Нилсон (Шв) - 3:03,84 мин.; 2. Майкен Касперсен Фала (Нор) - 3:06,87; 3. Юлия Белорукова (ОСР) - 3:07,21; ... 66. Антония Григорова - 3:59,77.
Сноуборд
Халфпайп (жени): 1. Клоуи Ким (САЩ) - 98,25 т.; 2. Лиу Дзяю (Кит) - 89,75; 3. Ариел Голд (САЩ) - 85,75.
Кърлинг
Смесени двойки - финал: Канада - Швейцария 10:3; мач за 3-то място: ОСР - Норвегия 8:4. Крайно класиране: 1. Канада (Кейтлин Лоус, Джон Морис); 2. Швейцария (Джени Перет, Мартин Риос); 3. ОСР (Анастасия Бризгалова, Александър Крушелницки).
Кънки бягане
1500 м (мъже): 1. Кйелд Нойс (Хол) - 1:44,01 мин.; 2. Патрик Руст (Хол) - 1:44,86; 3. Ким Мин Сьок (Кор) - 1:44,93.
Шорттрек
500 м (жени): 1. Ариана Фонтана (Ит) - 42,569 сек.; 2. Яра ван Керкхоф (Хол) - 43,256; 3. Ким Бутен (Кан) - 43,881.
Шейни
Индивидуално (жени): 1. Натали Гайзенбергер (Гер) - 3:05,232 мин.; 2. Даяна Айтбергер (Гер) - 3:05,599; 3. Алекс Гъф (Кан) - 3:05,644.
|