Русия изстреля космически товарен кораб

Таласъмчо 13 Февруари 2018 14:47 Уфф, каква скука - гориво, вода, храна, въздух за екипажа! Къде-къде по-куул е да изстреляш към астероидният пръстен старата си кола с чучело в скафандър!



Може би ще ви е интересно да научите, че Фалкон-9 на СпейсЕкс редовно доставя материали за МКС.







Flight proven Falcon 9 launches previously flown Dragon to ISS



CRS-13 is Dragon’s fifteenth flight overall and its fourteenth mission to deliver cargo to the International Space Station. For this launch, both the Dragon spacecraft and the first stage of the Falcon 9 rocket are re-used from previous missions. This marks the second time a Dragon spacecraft has been re-flown and the fourth flight of a re-used – or “flight-proven” – first stage, although it is the first time Dragon had flown atop a re-used booster.







Натисни тук Може би ще ви е интересно да научите, че Фалкон-9 на СпейсЕкс редовно доставя материали за МКС.Натисни тук