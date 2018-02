Бюджетът на Тръмп: инфраструктурен план, голямо орязване на социалните разходи и увеличаване на дефицитите

Туткалчев 13 Февруари 2018 19:11 А ето едни други данни пак от същата статия:



The figure, which Trump has cited several times before, has been disputed by fact-checkers at The Washington Post, which estimated the true cost of wars in Afghanistan, Iraq, Pakistan and Syria between 2001 and 2016 at about $3.6 trillion based on a Brown University study. The Associated Press put the cost at $5.6 trillion after anticipated spending on veterans' benefits and other future costs were factored in.



Да подчертая: пак става дума само за официално признатите разходи. А колко неофициални има, никой не знае. Понякога те се доближават до официалните.

Да си спомним ли за "Иран-контрас"?