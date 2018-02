Във Великобритания тайно обсъждат кой ще наследи Елизабет Втора

13 Февруари 2018 09:43

През април кралицата навършва 92 години. Няма формална процедура, по която да се посочи неин наследник.

The Prince of Wales is the heir apparent of the monarch of the United Kingdom.

Since the 14th century, the title has been a dynastic title granted to the heir apparent to the English or British monarch, but the failure to be granted the title does not affect the rights to royal succession. The title is granted to the heir apparent as a personal honour or dignity, and is not heritable, merging with the Crown on accession to the throne. The title Earl of Chester is always given in conjunction with that of Prince of Wales. The Prince of Wales usually has other titles and honours.

Какви ги пишете?и ощеТака, че принц Чарлз в момента е пръв в списъка на наследниците на короната и по право ще я наследи. Няма никакви индикации, че се подготвя друг наследник.