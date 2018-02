Путин се чу с Тръмп...

12 Февруари 2018 23:23

Единственными изначальными источниками информации об уничтожении ЧВК «Вагнера» были украинские сайты,



The Pentagon said Russian mercenaries were also killed, but Russia denies having personnel in the area.



Тука некои съображения, защо лъжата за убити 200 човека е лъжа.

Ето един еврожидобиндеровски гейлибераллибералфашиски вестник, какво е написал:http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42994235Двеста човека е абсурдно число, такива загуби в едно сражение руснаците не са имали от ВСВ.А дали загиналите са 0, 7 или 17, скоро няма да узнаем.