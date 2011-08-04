ТОТО-ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, ТИРАЖ №12 ТОТО 2







"6 от 49"



Числа: 4, 8, 14, 24, 37, 41. Печалби: 6 - няма, 5 - 15 по 2417.10 лв., 4 - 609 по 59.50 лв., 3 - 10 245 по 5.00 лв. ДЖАКПОТ: 4 201 819.23 лв.







"6 от 42"



Числа: 2, 18, 30, 31, 34, 39. Печалби: 6 - няма, 5 - 14 по 847.50 лв., 4 - 384 по 30.90 лв., 3 - 6006 по 2.80 лв. ДЖАКПОТ: 792 131.32 лв.







"5 от 35"



I теглене: 6, 21, 28, 29, 34. Печалби: 5 - няма, 4 - 318 по 117.90 лв., 3 - 9175 по 5.20 лв.; II теглене: 1, 11, 14, 16, 25. Печалби: 5 - 5 по 5452.50 лв., 4 - 403 по 59.20 лв., 3 - 10 157 по 3.40 лв.







"Тото Джокер"



Позиция: 4, 5, 7. Цифра: 5, 8, 7. Печалби: 3 - 12 по 2104.10 лв., 2 - 2403 по 10.50 лв. ДЖАКПОТ: няма.







"Зодиак"



Числа: 7, 9, 21, 24, 30. Зодия: 12. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - няма, 4 - 10 по 500.00 лв., 3+1 - 27 по 100.00 лв., 3 - 249 по 10.00 лв., 2+1 - 336 по 5.00 лв., 1+1 - 1281 по 1.50 лв., 2 - 3616 по 0.80 лв., 0+1 - 1920 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.







"Рожден ден"



Година: 13; Месец: 03; Дата: 11; Ден: 5. Печалби: група 1 - няма, група 2 - няма, група 3 - 4 по 110.00 лв., група 4 - 7 по 39.30 лв., група 5 - 6 по 45.90 лв., група 6 - 12 по 18.30 лв., група 7 - 16 по 17.20 лв., група 8 - 20 по 11.00 лв., група 9 - 51 по 6.50 лв., група 10 - 108 по 3.60 лв., група 11 - 140 по 3.10 лв., група 12 - 271 по 2.00 лв., група 13 - 677 по 1.70 лв., група 14 - 1637 по 1.10 лв., група 15 - 2835 по 1.10 лв. ДЖАКПОТ: 28 662.82 лв.







ТОТО 1



"13 срещи"



Знаци: 1, Х, 1, 1, 1, 1, 2, Х, 2, 1, 2, 1, Х. Печалби: 13 - 4 по 2526.90 лв., 12 - 62 по 26.70 лв., 11 - 502 по 4.10 лв., 10 - 2921 по 0.99 лв. ДЖАКПОТ: няма.







"12 тип 1Х2"



Знаци: 1, 1, 1, 1, 1, 2, Х, 1, Х, 1, 1, 2. Печалби: 12 - 2 по 647.30 лв., 11 - 60 по 4.80 лв. ДЖАКПОТ: няма.







"10 от 10"



Знаци: 2, 1, Х, Х, 1, Х, Х, 1, 2, 1. Печалби: 10 - няма. ДЖАКПОТ: 274.00 лв.



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