Цветелин Кънчев: След 30 г. – 3 млн. роми в България, повечето неграмотни Страната ни я чака демографски срив, ако не се вземат спешни мерки, призова той пред Bulgaria ON AIR Снимка БГНЕС

Не разсъждаваме какви са реалните проблеми на обществото. След 30 години България я чака демографски срив. Тогава в тази държава ще има минимум между 2 и 3 млн. цигани, от който по-голямата част - неграмотни. Това обяви лидерът на партия "Евророма" Цветелин Кънчев в "България сутрин" на Bulgaria ON AIR



Цветелин Кънчев смята, че случаи като този в Ихтиман ще стават все по-често срещани, защото дори в момента в района съотношението между българи и роми е 60/40.



"Във "Факултета" не се краде ток, откакто разпределителните дружества са в частни ръце. Всички излишъци, които не излизат в сметката на енергото, се сторнират към циганските махали. Всичко идва от това, че някой има апетит към целия парцел, на който е построен кварталът", категоричен е Кънчев.



Според него на хората от квартал "Факултета" наистина им е писнало да бъдат лъгани със сметките за ток.



Общинският съветник от ВМРО Карлос Контрера е на противоположното мнение - "Ток във "Факултета" все още се краде и точно това предизвиква високите сметки за ток на някои".



"В този квартал проблем има и с водоснабдяването. Трябва да се наложат мерки, защото е очевидно, че само това води до ред и някаква нормализация", подчерта Контрера пред Bulgaria ON AIR.



Общинският съветник коментира и новите критерии за прием в 1-ви клас, които въвежда Министерството на образованието.



"Това е чиста форма на дискриминация. Ние превръщаме родителите и децата в едни крепостни селяни. Самото райониране също е форма на дискриминация. Защо хората от "Люлин" не могат да си запишат децата на училище в "Младост", уточни Контрера.



Накрая общинският съветник от ВМРО допълни, че Красимир Каракачанов и Волен Сидеров ясно са заявили, че ако Истанбулската конвенция бъде ратифицирана, правителството ще падне.



