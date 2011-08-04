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ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА ДНЕС
БНТ
|03:00
|Фигурно пързаляне (отборно, волни програми)
|13:00
|Биатлон (12.5 км преследване, мъже), фигурно пързаляне (отборно)
|19:00
|Олимпийски върхове - студийна програма
БНТ HD
|02:40
|Арена ПьонгЧанг - обзорно предаване
|03:55
|Ски алпийски дисциплини, спускане (мъже), пряко
|05:30
|Шорттрек
06:40 Ски алпийски дисциплини, гиг. слалом (жени), II манш - пряко
|08:00
|Шорттрек
|08:50
|Шейни (мъже)
|09:20
|Биатлон, 7.5 км спринт (жени)
|10:40
|Биатлон, 10 км спринт (мъже)
|12:05
|Биатлон, 10 км преследване (жени) - пряко
|12:50
|Фигурно пързаляне, отборно
|16:00
|Ски алпийски дисциплини, гиг. слалом (жени)
|19:00
|Биатлон, 10 км преследване (жени)
|19:45
|Биатлон, 12,5 км преследване (мъже)
21:45 Арена ПьонгЧанг - обзорно предаване
22:00 Фигурно пързаляне, отборно
|00:15
|Олимпийски върхове - студийна програма
Евроспорт
|02:40
|Ски алпийски дисциплини, гиг. слалом (жени) - I манш, пряко
|04:00
|Сноуборд, слоупстайл (жени) - финал-1, пряко
|06:15
|Фигурно пързаляне, отборно - танцови двойки
|06:45
|Ски алпийски дисциплини, гиг. слалом (жени) - II манш, пряко
|08:00
|Сноуборд, слоупстайл (жени) - финал-2, пряко
|10:45
|Сноуборд, слоупстайл (жени) - финал-3, пряко
|12:00
|Биатлон, преследване на 10 км (жени), пряко
|12:45
|Шейни единично (жени) - I манш, пряко
|13:50
|Биатлон, преследване на 12.5 км (мъже), пряко
|14:40
|Кънки бягане, 1500 м (жени), пряко
|16:00
|Ски скокове, нормална шанца (жени), пряко
|16:30
|Олимпик екстра - обзорно предаване
Евроспорт 2
|02:30
|Хокей на лед (жени) - Канада - OAR, пряко
|09:30
|Хокей на лед (жени) - Швейцария - Япония, пряко
|14:00
|Хокей на лед (жени) - Швеция - Корея, пряко