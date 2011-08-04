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СПОРТ

ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА ДНЕС

БНТ
03:00Фигурно пързаляне (отборно, волни програми)
13:00Биатлон (12.5 км преследване, мъже), фигурно пързаляне (отборно)
19:00Олимпийски върхове - студийна програма

БНТ HD
02:40Арена ПьонгЧанг - обзорно предаване
03:55Ски алпийски дисциплини, спускане (мъже), пряко
05:30Шорттрек
06:40 Ски алпийски дисциплини, гиг. слалом (жени), II манш - пряко
08:00Шорттрек
08:50Шейни (мъже)
09:20Биатлон, 7.5 км спринт (жени)
10:40Биатлон, 10 км спринт (мъже)
12:05Биатлон, 10 км преследване (жени) - пряко
12:50Фигурно пързаляне, отборно
16:00Ски алпийски дисциплини, гиг. слалом (жени)
19:00Биатлон, 10 км преследване (жени)
19:45Биатлон, 12,5 км преследване (мъже)
21:45 Арена ПьонгЧанг - обзорно предаване
22:00 Фигурно пързаляне, отборно
00:15Олимпийски върхове - студийна програма

Евроспорт
02:40Ски алпийски дисциплини, гиг. слалом (жени) - I манш, пряко
04:00Сноуборд, слоупстайл (жени) - финал-1, пряко
06:15Фигурно пързаляне, отборно - танцови двойки
06:45Ски алпийски дисциплини, гиг. слалом (жени) - II манш, пряко
08:00Сноуборд, слоупстайл (жени) - финал-2, пряко
10:45Сноуборд, слоупстайл (жени) - финал-3, пряко
12:00Биатлон, преследване на 10 км (жени), пряко
12:45Шейни единично (жени) - I манш, пряко
13:50Биатлон, преследване на 12.5 км (мъже), пряко
14:40Кънки бягане, 1500 м (жени), пряко
16:00Ски скокове, нормална шанца (жени), пряко
16:30Олимпик екстра - обзорно предаване


Евроспорт 2
02:30Хокей на лед (жени) - Канада - OAR, пряко
09:30Хокей на лед (жени) - Швейцария - Япония, пряко
14:00Хокей на лед (жени) - Швеция - Корея, пряко
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