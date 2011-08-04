ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА ДНЕС

03:00 Фигурно пързаляне (отборно, волни програми) 13:00 Биатлон (12.5 км преследване, мъже), фигурно пързаляне (отборно) 19:00 Олимпийски върхове - студийна програма

БНТ HD

02:40 Арена ПьонгЧанг - обзорно предаване 03:55 Ски алпийски дисциплини, спускане (мъже), пряко 05:30 Шорттрек 06:40 Ски алпийски дисциплини, гиг. слалом (жени), II манш - пряко

08:00 Шорттрек 08:50 Шейни (мъже) 09:20 Биатлон, 7.5 км спринт (жени) 10:40 Биатлон, 10 км спринт (мъже) 12:05 Биатлон, 10 км преследване (жени) - пряко 12:50 Фигурно пързаляне, отборно 16:00 Ски алпийски дисциплини, гиг. слалом (жени) 19:00 Биатлон, 10 км преследване (жени) 19:45 Биатлон, 12,5 км преследване (мъже) 21:45 Арена ПьонгЧанг - обзорно предаване

22:00 Фигурно пързаляне, отборно

00:15 Олимпийски върхове - студийна програма

Евроспорт

02:40 Ски алпийски дисциплини, гиг. слалом (жени) - I манш, пряко 04:00 Сноуборд, слоупстайл (жени) - финал-1, пряко 06:15 Фигурно пързаляне, отборно - танцови двойки 06:45 Ски алпийски дисциплини, гиг. слалом (жени) - II манш, пряко 08:00 Сноуборд, слоупстайл (жени) - финал-2, пряко 10:45 Сноуборд, слоупстайл (жени) - финал-3, пряко 12:00 Биатлон, преследване на 10 км (жени), пряко 12:45 Шейни единично (жени) - I манш, пряко 13:50 Биатлон, преследване на 12.5 км (мъже), пряко 14:40 Кънки бягане, 1500 м (жени), пряко 16:00 Ски скокове, нормална шанца (жени), пряко 16:30 Олимпик екстра - обзорно предаване



Евроспорт 2

02:30 Хокей на лед (жени) - Канада - OAR, пряко 09:30 Хокей на лед (жени) - Швейцария - Япония, пряко 14:00 Хокей на лед (жени) - Швеция - Корея, пряко БНТБНТ HD06:40 Ски алпийски дисциплини, гиг. слалом (жени), II манш - пряко21:45 Арена ПьонгЧанг - обзорно предаване22:00 Фигурно пързаляне, отборноЕвроспортЕвроспорт 2 80