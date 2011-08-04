ПРИЗЬОРИ

Ски скокове



Нормална шанца (мъже): 1. Андреас Велингер (Гер) - 259.3 т. (104.5 и 113.5 м), 2. Йохан Андре Форфанг (Нор) - 250.9 (106 и 109.5), 3. Роберт Йохансон (Нор) - 249.7 (100.5 и 113.5 м)... 14. Владимир Зографски - 226.5 (101.5 и 108.5)







Биатлон



7.5 км спринт (жени): 1. Лаура Далмайер (Гер) - 0 гр., 21:06.2 мин., 2. Марте Олсбу (Нор) - 1 гр., на 24.2 сек., 3. Вероника Виткова (Чех) - 1 гр., на 25.8 сек.... 60. Емилия Йорданова - 1 гр., на 2:43.8 мин., 72. Даниела Кадева - 3 гр., на 3:33.0, 84. Милена Тодорова - 2 гр., на 4:27.4;



10 км спринт (мъже): 1. Арнд Пайфер (Гер) - 0 гр., 23:38.8 мин., 2. Михал Кръчмар (Чех) - 0 гр., на 4.4 сек., 3. Доминик Виндиш (Ит) - 1 гр., на 7.7 сек. ... 37. Красимир Анев - 2 гр., на 1:30.0 мин., 54. Владимир Илиев - 4 гр., на 2:03.9, 56. Антон Синапов - 3 гр., на 2:09.1, 81. Димитър Герджиков - 4 гр., на 3:09.1 мин.







Шейни



Единично (мъже): 1. Давид Глайшер (Ав) - 3:10.702 мин., 2. Крис Маздзър (САЩ) - на 0.026 сек., 3. Йоханес Лудвиг (Гер) - на 0.230, ... 37. Павел Ангелов - на 8.253 сек.







Кънки бягане



3000 м (жени): 1. Карлийн Ахтереекте (Хол) - 3:59.21 мин., 2. Иреен Вуст (Хол) - 3:59.29, 3. Антоанете де Йонг (Хол) - 4:00.02;



5000 м (мъже): 1. Свен Крамер (Хол) - 6:09.76 (олимп. рекорд), 2. Тед-Ян Бльомен (Кан) - 6:11.616, 3. Свере Лунде Педерсен (Нор) - 6:11.618;







Ски бягане



Скиатлон - 7.5 км кл.ст + 7.5 км св.ст. (жени): 1. Шарлоте Кала (Шв) - 40:44.9 мин., 2. Марит Бьорген (Нор) - на 7.8 сек., 3. Криста Пармакоски (Фин) - на 10.1;



Скиатлон - 15 км кл.ст. + 15 км св.ст. (мъже): 1. Симен Хегстад Кругер (Нор) - 1:16:20.0 ч., 2. Мартин Йонсруд Сундби (Нор) - на 8.0 сек., 3. Ханс Кристер Холунд (Нор) - на 9.9 сек.







Шорттрек



1500 м (мъже): 1. Хьоджун Лим (Кор) - 2:10.485 мин. (олимп. рекорд), 2. Синкйе Кнехт (Хол) - 2:10.555, 3. Семьон Елистратов (OAR) - 2:10.687;







Сноуборд



Слоупстайл (мъже): 1. Редмънд Джерард (САЩ) - 87.16 т., 2. Макс Парът (Кан) 86.00, 3. Марк Макморис (Кан) - 85.20;







Ски свободен стил



Бабуни (жени): 1. Перин Лафонт (Фр) - 78.65 , 2. Жюстин Дюфур-Лапоант (Кан) - 78.56, 3. Юлия Галишева (Каз) - 77.40.