И АБВ поиска оставката на Кошлуков

Ганий 11 Февруари 2018 14:54 Виждала съм етичния кодекс на обществената телевизия ВВС. Това е една доста дебела книга, в която всеки може да намери отговор на всеки въпрос. За журналистите тя е като десетте божи заповеди, не, нещо повече от това е, защото написаното в кодекса се спазва за разлика от божиите заповеди. И ако мислите, че средният палец го няма там, грешите. Има го в онази част, в която се казва, че когато журналистите трябва да съобщят за плакат, изявление, разпространена брошура или каквото и да било от този род с неприлично, расистко, ксенофобско и т.н. съдържание, те трябва не да четат буквално текста, а да обяснят съдържанието му по приемлив за зрителите и слушателите начин.

raven707bg 11 Фев 2018 14:33

Не знам кой цитираш, но ББС си е изключително нечистоплътна пропагандна клюкарка!



Доказвам веднага!



Speculation rife as world waits for Putin to reappear

By Richard Galpin -BBC News, Moscow

Such a long, unexplained absence from public view has fuelled rumours among the chattering classes here and across the internet , that something is wrong - that the president might be sick or even dead or he could be the victim of a palace coup.

http://www.bbc.com/news/world-europe-31897304



