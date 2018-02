"Сидеров допусна предсрочни избори заради Истанбулската конвенция"

mamacha 11 Февруари 2018 14:05

В Западна Европа пък, гражданите толкова са претръпнали на изкривени конвенции/ закони и ценности, че даже не им прявят впечатление неща граничащи с абсурда. Няма граница между добро и зло, правилно и неправилно, самостоятелно мислене, следване на логика, даже са им претъпени основните инстинкти на самосъхр



The Bulgarian Lion, 11 h. 38 m.



Не съФсем. Ето тук нещо от френската преса в защита на мъжкото съсловие и по малко

на Стамбулския Ферман:

DNA ( Dernières nouvelles d'Alsace ), dimanche 11 février 2018

Culture: Sacré par trois fois aux Victoires de la musique

Orelsan: LA FÊTE EST FINIE POUR LES FEMINISTES

Artiste MASCULIN de l'année meilleur album et meilleur clip: le sacre du rappeur

de 35 ans réveille les accusations d'artiste sexiste qui fait l'apologie du viol

et des violences faites aux femmes.

Longtemps jugé peu fréquentable , trop provocateur, trop violent,trop sulfureux,

ORELSAN est de nouveau SUPERHEROS de la scène musicale française.

L'un des meilleurs artistes du moment. Oubliés les procès des féminises et les concerts annulés,

le rappeur accumule les succès,public et critique, et a gagné la reconnaissance del'ensemble

de la profession......................................................................."



"Cinq associations féministes le poursuivent pour les textes de huit morceaux interprétés

en concert en mai 2009................................."

" La cour d'appel de Paris juge les poursuites prescrites,avant que la Cour de cassation n'annule

cette décision et ordonne un troisième procès ou il obtiendra la relaxe, en 2016, au nom de

LA LIBERTé d'expression. Pour les magistrats de la cour d'appel de Versailles, le RAP est

" PAR NATURE ,UN MODE D'EXPRESSIONS brutal, provocateur, vulgaire,voire violent puisqu'il

se veut le REFLET D'UNE GENERATION désabusée et révoltée."











