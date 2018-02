Патрулиращи кораби на НАТО са в Бургас и Варна

11 Февруари 2018 09:39

Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов допустил существование возможности продажи США российских зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф".

По словам Чемезова, сделка может состояться в том случае, если сами американцы выразят такое желание. Соответствующее заявление Сергей Чемезов сделал во время интервью изданию Washington Post.

Разговор о продаже С-400 Америке зашел после того, как журналист спросил, с какой целью Москва продала С-400 Анкаре, входящей в Североатлантический альянс.

"С-400 не является системой для нападения, это оборонительная система. Мы можем продать ее и американцам, если они захотят. Так что проблемы с точки зрения стратегии здесь нет", – сказал Чемезов, добавив, что в этом "никаких проблем для России с точки зрения безопасности" нет.

Зенитно-ракетные комплексы С-400 могут поражать любые воздушные цели, включая расположенные в околокосмическом пространстве.

It's not personal. It's just bisiness...