ООН: Над хиляда цивилни сирийци са загинали при бомбардировки през първата седмица на февруари

ПГеоргиев 11 Февруари 2018 09:45 Не се заблуждавайте. Дронът (ако го има) е само формален повод за ескалацията. Ако не беше дрон, щеше да е хвърчило или нещо друго ИРАНСКО. Осем изтребителя, изпратени да ударят мястото, откъдето е изстрелян дронът, е странно.

Истинските причини са наличието на ирански сили в Сирия, достатъчно близо до Израел. Остта Техеран-Дамаск-Ливан се заби дълбоко в еврейското тяло. Възможността да се поддържа Хезбула, без контрол от израелска страна, е неприемливо за еврейската държава.

Нетаняху:"We will continue to do whatever is necessary to protect our sovereignty and our security,” he concluded."